Itt vannak a legfrissebb átlagkeresetek

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkeresete 535 900 forint volt 2026 májusában – közölte a Központi Statisztikai Hivatal ( KSH)

A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A fogyasztói árak 1,8 százalékos emelkedése mellett a reálkeresetek 9 százalékkal nőttek.

A nettó medián majdnem százezer forinttal alacsonyabb az átlagnál

A keresetekről azonban a mediánadat árulja el jobban, hogy mennyit kereshetett egy, a bérskála közepén elhelyezkedő munkavállaló.

A bruttó mediánkereset májusban 615 600, a nettó mediánkereset pedig 436 200 forint volt.

Ez az az összeg, amelynél a teljes munkaidős munkavállalók egyik fele kevesebbet, a másik fele többet keresett. Vagyis miközben a KSH nettó 535 900 forintos átlagot közölt, a munkavállalók fele legfeljebb nettó 436 200 forintot vitt haza a hónap elején.

A nettó átlag és a medián között 99 700 forint a különbség, azaz az átlag közel 23 százalékkal magasabb a mediánnál. Bruttóban még nagyobb, 148 500 forintos a rés: a 764 100 forintos átlaggal 615 600 forintos medián áll szemben.

A különbség oka, hogy az átlagot a kiugróan magas fizetések jelentősen felfelé húzhatják. A mediánra viszont nincs hatással, hogy a legjobban keresők bére mennyivel haladja meg a többiekét: csak az számít, hányan helyezkednek el az adott összeg alatt és felett. Ezért a „tipikus” teljes munkaidős keresethez a nettó 436 ezer forintos medián közelebb áll, mint az 536 ezres átlag.

A medián ugyanakkor gyorsabban emelkedett, mint az átlag: a bruttó középérték 9,5, a nettó 11,5 százalékkal nőtt egy év alatt. Ez arra utal, hogy a bérskála közepén lévők keresete valamivel gyorsabban emelkedett, mint a teljes átlag.

Nem csak a fizetések emelése növelte a nettót

A nettó bérek gyorsabban nőttek a bruttóknál, de ez nem kizárólag a munkáltatói béremelések eredménye. A KSH szerint jelentős hatása volt

a családi adókedvezmény emelésének,

a háromgyermekes anyák szja-mentességének,

a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák szja-mentességének,

valamint a 30 év alatti anyák adókedvezménye kibővítésének.

Ezek a kedvezmények úgy is növelhetik a kézhez kapott nettó összeget, hogy közben az érintett munkavállaló bruttó bére nem vagy csak kisebb mértékben változik. Emiatt a 11 százalékos nettó keresetnövekedés nem értelmezhető pusztán általános béremelésként.

A prémiumok, jutalmak és egyszeri különjuttatások nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 718 200 forint volt, 9,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A nonprofit szektorban volt a legmagasabb a nettó átlag

Májusban a nonprofit szektorban dolgozók nettó átlagkeresete volt a legmagasabb, 550 400 forint. A vállalkozásoknál 539 100, a költségvetési szférában 519 100 forintos nettó átlagot mért a KSH.

A bruttó átlagkereset

a nonprofit szektorban 773 400,

a vállalkozásoknál 771 900,

a költségvetési intézményeknél 733 100 forint volt.

A közfoglalkoztatottak nettó átlagkeresete mindössze 122 600 forintot tett ki, míg a közfoglalkoztatottak nélkül számított nettó átlag 544 700 forint volt.

Az év első öt hónapjának 776 400 forintos bruttó és 543 600 forintos nettó átlaga ugyanakkor nem mutatja tisztán a rendszeres bérfolyamatokat. A kumulált adatokat jelentősen megemelte a honvédelmi és rendvédelmi állomány januárban kifizetett, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása, az úgynevezett fegyverpénz.