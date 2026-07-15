Három fontos ponton módosítanák Kármán Andrásék az idei költségvetést

Érdemben hozzányúlna a 2026-os költségvetéshez a kormány: a Kármán András pénzügyminiszter által előkészített T/372 számú törvénymódosítás alapján mintegy közel 250 milliárd forint uniós helyreállítási hitelt kapna tőkeemelésként a Magyar Fejlesztési Bank, amelyet az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kellene felhasználnia – írja cikkében a portfolio.hu.

Az országgyűlésnek benyújtott dokumentum emellett átütemezné a Versenyképes Járások Programot finanszírozó önkormányzati befizetéseket, méghozzá úgy, hogy az első elvonást 2026 novemberére tolnák ki.

A harmadik érdemi módosítás az idei büdzsében az lesz, hogy négy nagy állami pénzügyi intézmény garanciakeretét összesen 1600 milliárd forinttal csökkentenék – a legnagyobb lefaragás a Start Garancia Zrt.-t érintené.

Mindezeken túl jelentősen szigorodnának a költségvetés elfogadására, átírására és tervezésére vonatkozó szabályok is.

A gazdasági portál az első ponttal kapcsolatban megjegyzi: összesen 688,3 millió eurónak – mintegy 248,2 milliárd forintnak megfelelő – összeggel emelnék meg az MFB tőkéjét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből lehívott hitel terhére. Ez azt jelenti, hogy a Magyarország által felvett RRF-hitelből származó forrást tőkeemelésként helyeznék el az állami fejlesztési bankban – ezt a lépést az Európai Bizottság jóváhagyta.

A helyreállítási pénzek lehívásához kapcsolódik egy másik, szintén kedden este benyújtott közpénzügyi törvénycsomag-tervezet is: a T/371-es számon benyújtott módosító alapján a költségvetési keretrendszer átalakításával teljesítenének további uniós vállalásokat. Az egyik legfontosabb változtatás az lesz, hogy a Költségvetési Tanács jövőre önálló költségvetési alcímet kapna az Országgyűlés fejezetén belül, ugyanakkor megszűnne a költségvetési vétójoga, azaz a jövőben már csak véleményt mondhatna arról, hogy a büdzsé megfelel-e az államadósság-szabálynak – írja a portfolio.hu.