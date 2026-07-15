Kukába hajította a Belügyminisztérium a Balásy-cégek szerződéseit

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos keretösszegű keretmegállapodását – idézi a távirati iroda a Belügyminisztérium közleményét.

A KM15-REND-2024 azonosítójú keretmegállapodás rendezvényszervezési,

a KM18-KOMM-2025 azonosítójú keretmegállapodás pedig kommunikációs, reklámügynökségi és médiavásárlási feladatokra vonatkozott.

A közlemény szerint a felmondásra

a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra,

a bankszámlák zárolására,

a végrehajtási intézkedésekre,

a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra,

valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor.

Az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.

A Belügyminisztérium és a kormány elkötelezett a nemzeti vagyon és a közpénzek védelme, az átlátható állami gazdálkodás, a valódi piaci verseny és a korábbi döntések teljes körű elszámoltathatósága mellett – zárul az MTI által közzétett közlemény.

A 24.hu egy korábbi cikkében megírtuk, hogy a 2024 végi állapot szerint durván 45 milliárd forint volt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó 16 cég saját tőkéjének az összértéke, ha az Opten cégadatbázisában fellelhető vagyont nézzük.

A Lounge cégbirodalom a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) közbeszerzésein keresztül kapta a megrendeléseket. A közpénzes megbízások értéke nehezen felfogható összegre rúgott az elmúlt másfél évtizedben. A Korrupciókutató Központ számításai szerint 2011 és 2025 között a csoportnak 1135 milliárd forintot fizettek ki, az üzletek pedig a kommunikációs szektor teljes spektrumát lefedték.