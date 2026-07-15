balásy gyulalounge-csoportkeretszerződésnemzeti kommunikációs hivatal
Gazdaság

Kukába hajította a Belügyminisztérium a Balásy-cégek szerződéseit

24.hu
2026. 07. 15. 11:04

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos keretösszegű keretmegállapodását – idézi a távirati iroda a Belügyminisztérium közleményét.

  • A KM15-REND-2024 azonosítójú keretmegállapodás rendezvényszervezési,
  • a KM18-KOMM-2025 azonosítójú keretmegállapodás pedig kommunikációs, reklámügynökségi és médiavásárlási feladatokra vonatkozott.

A közlemény szerint a felmondásra

  • a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra,
  • a bankszámlák zárolására,
  • a végrehajtási intézkedésekre,
  • a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra,
  • valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor.

Az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.

A Belügyminisztérium és a kormány elkötelezett a nemzeti vagyon és a közpénzek védelme, az átlátható állami gazdálkodás, a valódi piaci verseny és a korábbi döntések teljes körű elszámoltathatósága mellett – zárul az MTI által közzétett közlemény.

A 24.hu egy korábbi cikkében megírtuk, hogy a 2024 végi állapot szerint durván 45 milliárd forint volt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó 16 cég saját tőkéjének az összértéke, ha az Opten cégadatbázisában fellelhető vagyont nézzük.

A Lounge cégbirodalom a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) közbeszerzésein keresztül kapta a megrendeléseket. A közpénzes megbízások értéke nehezen felfogható összegre rúgott az elmúlt másfél évtizedben. A Korrupciókutató Központ számításai szerint 2011 és 2025 között a csoportnak 1135 milliárd forintot fizettek ki, az üzletek pedig a kommunikációs szektor teljes spektrumát lefedték.

Kapcsolódó
Tökélyre vitték a haszonmaximálást, most teljes a bizonytalanság a Balásy-birodalomban
Megnéztük, mekkora vagyon található az államnak felajánlott cégcsoportban.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Már van forgatókönyve az Alkotmánybíróságnak a Polt utáni időszakra
Bekerült a jegyzőkönyvbe a tiszás Kulcsár Krisztián parlamenti kurvaanyázása
Leváltottak két NAV-vezetőt, akik érintettek az aranykonvoj ügyében
Magyar Péter elárulta, mi lesz a mai kormányülés fő témája
Kétsebességes a kórházi várólista: van, aki gyorsítósávra kerül, mások parkolópályára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik