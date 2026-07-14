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Gazdaság

Nagyot nő az üzemanyagok ára szerdától

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 14. 12:11
Szajki Bálint / 24.hu

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát – írja a holtankoljak.hu.

Az országos átlagárak a következők július 14-én:

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter,
  • gázolaj: 608 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

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