Határidőre figyelmeztet a NAV: vállalkozók tízezreinek törölhetik az adószámát

A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem puszta adminisztráció: a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is – olvasható az adóhivatal közleményében.

A NAV első lépésként még segít elkerülni a szankciókat: a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre.

Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését.

Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon is valós: 2025-ben több mint 9 ezer esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 ezer cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni: csak a mulasztás mielőbbi pótlásával kerülhetők el a komolyabb szankciók és biztosítható a működés.