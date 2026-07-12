Három kerületből még jelentkezhetnek a panel-korszerűsítésre

Hat budapesti kerületben már lezárult a jelentkezés a Budapesti Zöld Panelprogramra – azokban a pályázatok értékelése jelenleg is zajlik –, ám

a XIV.,

a XX.

és XXII. kerületben

még várják a pályázatokat – közölte Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

A főpolgármester tájékoztatása szerint a Budapesti Zöld Panelprogram fő célja, hogy a hamarosan megérkező uniós forrásokból minél több budapesti lakóház energetikai korszerűsítése indulhasson el – ennek szükségességét pedig az elmúlt hetek rekordhősége is megmutatta.

Hozzátette: Budapesten félmillióan élnek panellakásokban, amelyek a nyári kánikulában könnyen felforrósodnak. A felújítások nyomán a lakások ellenállóbbá válhatnak a hőhullámokkal szemben, ráadásul csökkenhet a rezsiköltségük és a széndioxid-kibocsátásuk, miközben az ingatlanok értéke emelkedik.

A programot a Budapesti Közművek valósítja meg, amelynek mintegy 1,3 milliárd forintos éves keret áll rendelkezésre. Ebből minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapható a társasházak és lakásszövetkezetek épületeinek energetikai korszerűsítésére. Fontos kitétel, hogy csak a panel vagy egyéb iparosított technológiával épült ingatlanok pályázhatnak.

A programhoz csak azok a kerületek csatlakozhatnak, melyek együttműködési megállapodást kötöttek a fővárossal.