budapesti zöld panelporgramkarácsony gergelybudapesti közművek nonprofit zrtpályázat
Gazdaság

Három kerületből még jelentkezhetnek a panel-korszerűsítésre

Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2026. 07. 12. 09:21
Horváth Júlia / 24.hu

Hat budapesti kerületben már lezárult a jelentkezés a Budapesti Zöld Panelprogramra – azokban a pályázatok értékelése jelenleg is zajlik –, ám

  • a XIV.,
  • a XX.
  • és XXII. kerületben

még várják a pályázatokat – közölte Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

A főpolgármester tájékoztatása szerint a Budapesti Zöld Panelprogram fő célja, hogy a hamarosan megérkező uniós forrásokból minél több budapesti lakóház energetikai korszerűsítése indulhasson el – ennek szükségességét pedig az elmúlt hetek rekordhősége is megmutatta.

Hozzátette: Budapesten félmillióan élnek panellakásokban, amelyek a nyári kánikulában könnyen felforrósodnak. A felújítások nyomán a lakások ellenállóbbá válhatnak a hőhullámokkal szemben, ráadásul csökkenhet a rezsiköltségük és a széndioxid-kibocsátásuk, miközben az ingatlanok értéke emelkedik.

programot a Budapesti Közművek valósítja meg, amelynek mintegy 1,3 milliárd forintos éves keret áll rendelkezésre. Ebből minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapható a társasházak és lakásszövetkezetek épületeinek energetikai korszerűsítésére. Fontos kitétel, hogy csak a panel vagy egyéb iparosított technológiával épült ingatlanok pályázhatnak.

A programhoz csak azok a kerületek csatlakozhatnak, melyek együttműködési megállapodást kötöttek a fővárossal.

Kapcsolódó
Karácsony Gergely
Karácsony: Elindul a Budapesti Zöld Panelprogram
1,3 milliárdos keretből adnak minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatást.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Balázs Klári balesete miatt elmaradt Kordáék koncertje az EFOTT-on
Kvíz: mondd meg, melyik Spielberg-filmből van a pillanatkép!
„Bravó, ez Magyarország!” – simán ledózerolták Puskás Petiék adományokból ültetett fáját egy újbudai játszótéri építkezésen
Két tinédzser halálra égett a magasfeszültségű áramtól egy tehervagon tetején
Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik