Megszakadt a toborzás a kecskeméti Mercedesnél a dolgozók szerint

A vállalat vezetése már legalább egy éve azt üzeni, hogy a kecskeméti gyár átveszi a vezető szerepet az európai Mercedes-üzemek között, és a legszebb jövő elé néz. De amióta ezt mondják, a három műszakos munkarendből kettő lett, majd a kettőből egy, mostanában pedig azt látják a dolgozók, hogy komplett gépsorokat szerelnek le az üzemben

– mondta el egy munkavállaló a 24.hu-nak.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a helyi sajtónak elismerte, hogy a kecskeméti üzem egyes területein januártól áprilisig átmenetileg egy műszakos munkarendre állnak át. Ennek ellenére a társaság – csakúgy, mint a kormány – továbbra is erőteljes sikerkommunikációt folytat a 2022-ben kezdeményezett nagyszabású gyárbővítési programról, amelynek nyomán a magyarországi üzem egymillió gépjárművet lesz képes évente előállítani.

A cég a műszakváltozást is az eddig mintegy egymilliárd eurónyi kiadást jelentő bővítéssel magyarázta. Indoklásuk szerint a korábbi bejelentéssel összhangban az idén új modellek gyártása kezdődik az MMA (kompakt/középkategória, belsőégésű- és elektromosautó), valamint az MB.EA (elektromos luxusautó) platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészüljenek az átállásra. 2026 januárjában megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása is.

A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára – hangsúlyozták.

Lapunk forrása szerint a műszakcsökkentés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzem hónapok óta a teljes termelési kapacitásának a felét, de talán még ekkora részét sem produkálja – ugyanakkor erről pontos adatok nem állnak rendelkezésére. Elbocsátások nem voltak az üzemben, de a munkatársaknak kevesebbet kell dolgozniuk, mint korábban. Például a szokásos téli leállás végeztével január 5-én a munkavállalók körülbelül a felének nem kellett felvennie a munkát.