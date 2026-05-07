Eltűnt 1300 dolgozó az Aldinál egy év alatt

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
2026. 05. 07. 12:26
Idén januárról februárra közel 400 fővel bővült a debreceni BMW-nél dolgozók száma. Az Aldinál zsinórban tizenharmadik hónapja esik a létszám – olvasható a HR Portálon az Opten céginformációs szolgáltató „létszámtrendek” jelentésében, amely a legnagyobb hazai cégek egy hónap alatti mozgásait veszi nagyító alá.

Látványos a felfutás létszámban a debreceni BMW-gyárban. Egyetlen hónap alatt 367 fővel bővült a BMW Manufacturing Hungary Kft., februárban már 4437-en gyártották a legújabb – az iX3-as – elektromos autót. Összehasonlításként: tavaly februárban még csak 2613 fő dolgozott náluk, azaz egy év alatt 1800 fővel lettek többen.

A másik végletre egy német diszkonthálózat került. Zsinórban tizenharmadik hónapja csökken az alkalmazottak száma az Aldi kiskereskedelmi lánc magyar leányvállalatánál. Egy éve még 5853, idén februárban már csak 4573 főből állt a csapat. Azaz egy év alatt 1280 munkavállalóval lettek kevesebben, idén januárról februárra pedig 142 fővel.

A versenytárs Tescónál 171 fővel zsugorodott a létszám, februárban 9445 munkavállaló állt náluk alkalmazásban.

A HR Portál további jelentősebb létszámmozgást csak a munkaerő-kölcsönző szektorban talált az év második hónapjában. A korábbi hónapok létszámcsökkenései után több szolgáltató is 100 feletti bővülést könyvelhetett el január és február között. A WHC korábban is bővült, most 156 fővel – 6384 főre – növelte az állományt. A Prohuman 112 fős bővülésével (5040 fős létszám) kifelé látszik jönni a lejtmenetből. Itt egy évvel ezelőtt még 5549-en álltak alkalmazásban. A Pannonjob állománya pedig 212 munkavállalóval bővül, és közelít a 3000-hez.

