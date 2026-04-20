Zsiday az alakuló Magyar-kormánynak: a gazdasági ígéretek elhamarkodott beváltása jelentős kockázat lehet

A ciklus elején elkövetett gazdasági hiba sokéves gazdasági-politikai következményekkel járhat – figyelmeztet Zsiday Viktor.
Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 20. 11:12
Zsiday Viktor blogján annak apropóján értekezett, hogy példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt az április 12-i országgyűlési választásokon. A közgazdász korábbi példát is hozva azt fejtegette, milyen kockázatai lehetnek, ha az új kormány túl gyorsan akarja beváltani gazdasági ígéreteit.

Mint Zsiday Viktor írta, komoly gazdasági igények, elvárások vannak a leendő miniszterelnökkel szemben – a Tisza Párt ígéretei több ezer milliárd forint értékű bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedést tartalmaznak, miközben az ezekkel szemben álló potenciális bevételek bizonytalanok, a 2026-os költségvetés pedig finoman szólva sem áll szilárd lábakon. Úgy véli, ha minden ígéretet azonnal be akarnak váltani, akkor az nagyon könnyen a gazdasági szereplők/piacok gyors kiábrándulásához vezethet, ami azonnali gazdasági lejtmenetet okozhat, és végül a politikai kiteljesedést is meggátolhatja.

Negatív példaként említette Medgyessy Péter 100 napos programját. Mint ismert, a Medgyessy-kormány jogos szociális igényekre rezonáló kiadásnövelő/bevételcsökkentő intézkedéscsomagját – minden gazdaságpolitikai tankönyv ajánlásával szemben – hatalomra kerülése után azonnal implementálta, ami a költségvetés nagymértékű hiányához, és végeredményben az ő bukásához is vezetett. Sőt, Magyarország ennek a következményeit nyögte évekig – emlékeztetett. Gyurcsány Ferenc megkésett 2006–2007-es kiigazítási kísérletét pedig keresztülhúzta a 2008–2009-es világválság, és e kettő (más gazdaságpolitikai hibákkal együtt) vezetett mély gazdasági összeomláshoz és végül a Fidesz felemelkedéséhez – tette hozzá.

A tanulságot is levonta:

a ciklus elején elkövetett gazdasági hiba sokéves gazdasági-politikai következményekkel járhat.

Ez az, aminek a kockázata szerinte jelenleg is fennáll. A Tisza Párt tervezett intézkedési a GDP több százalékára rúgó költségvetési lazítást jelentenek egy olyan helyzetben, amikor ez nem megengedhető, idén ugyanis a költségvetés hiánya amúgy is a GDP 5–6 százaléka között lehet (3–4% lenne nagyjából elfogadható), tehát nincs tér sem költekezésre, sem bevételek elengedésére. Ezután részletezi azt is, hogy milyen bizonytalanságok vannak az egyes lehetséges bevételek illetve kiadások terén.

Mint írta, tisztában van vele, hogy a megvalósult fülkeforradalom után óriási az igény Magyarországon nem csak a politikai, hanem a gazdasági változásra is. Ennek ellenére is meggyőződése azonban, hogy ha túlságosan elhamarkodottan, gyorsan történik meg a gazdasági ígéretek végrehajtása, mielőtt materializálódnának a velük szemben álló, és hangsúlyozottan bizonytalan bevételnövelő és kiadáscsökkentő ellentételek, akkor azzal a teljes rendszerváltást veszélybe sodorhatjuk. 

Az új kormány programja szerint a nyugdíjaknál is tervez változást, és az adózásban (szja, áfa, vagyonadó) szintén.

