Tíz napja derült ki, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) hiába kérte, nem kapott engedélyt arra, hogy (mint már 135 éve mindig) a Városligetben tartsa meg a hagyományos szakszervezeti majálist, pontosabban a terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. egyetlen érdekvédelmi (szakszervezeti) sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. Azt lehetett még tudni a szakszervezet tájékoztatása alapján, hogy az ünnep idejére a teljes területet a kormányközeli – Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó – Indamedia Csoport kapta meg.

Most azonban azt írja a MASZSZ közleményében, hogy visszavonná elutasító döntését a Városliget Zrt., azaz mégis beengedné valamilyen kompromisszum árán a szakszervezeteket a ligeti majálisra, a munka ünnepének 135 éve hagyományos helyszínére. A cég a szakszervezet szerint valószínűleg az általános felháborodás és Karácsony Gergely főpolgármester felszólításának hatására „gondolta” meg magát. A MASZSZ január 8-a óta folytatott többszöri levélváltással tudja bizonyítani, a területet kezelő cég állításával ellentétben nem március végén, hanem már januárban jelezte szokásos területfoglalási szándékát – deklarálta a szakszervezet közleményében. Hozzátették, a szakszervezeti szövetség már nem változtat a kényszer szülte tervén: idén a székháza előtt tart saját május elsejei utcafesztivált.

Köszönettel vette a MASZSZ vezetése és tagszervezetei, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kiállt a szakszervezeti majális mellett, és követelte, vonja vissza erősen politikainak tűnő döntését a Városliget Zrt.

Évek óta ment a kiszorítósdi a szakszervezettel szemben

A szakszervezet szerint a terület hasznosításával megbízott társaság évek óta trükközött a 135 éve hagyományosan ott majálisozó szakszervezetek engedélyével, rendszeresen az utolsó pillanatokra hagyta a döntést, ami egyre kisebb terület használatáról szólt, mígnem idén kategorikusan megtagadta számukra a kitelepülési engedélyt. A nyilvánosság előtt azt állították, hogy a MASZSZ későn, március végén adta be a kérvényét, miközben a szövetség azóta is őrzött levelezéséből kiderül, már január 8-án jelentkeztek, s alig egy hónappal később hivatalosan is beküldték a szükséges iratokat – ismertette az előzményeket Zlati Róbert. Az elnök elmondta, nem értették az elutasító döntést, amely 135 éves hagyományt szakított meg.

A megszokott szakszervezeti területet, a Napozó rétet annak a mindössze harmadik majálison szereplő DOGZ Fesztivál (kutyás) rendezvénynek engedte át a Városliget Zrt., amellyel a korábbi majálisokon sem zavarták egymást. Túl a döbbeneten, érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ki vállalja egy 135 éves hagyomány megszakításának, esetleg végleges megszüntetésének a felelősségét – véli az elnök. Jó lenne megtudni, hogy mindez tudatos kiszorítási szándékkal történt vagy esetleg egy átgondolatlan, utólag hibásnak bizonyult döntést hozott valaki – tette hozzá Zlati Róbert. Megjegyezte, bízik benne, hogy a szövetség a következő május elsején újra a régi helyszínen várhatja majd tagjait és családjukat.

Idén a majális utcabállal fűszerezve a MASZSZ-székház előtt lesz

Az egyértelmű elutasítást követően a MASZSZ saját majálisi programjának szervezésébe kezdett: székháza előtt, a Városligeti fasorban utcafesztiválra készül, s ezt már nyilvánosan meg is hirdette. Miután a Városliget Zrt. elutasító döntését széleskörű felháborodás övezte, és a főpolgármester is nyilvánosan a szakszervezetek mellé állt, a társaság új helyszín kiválasztására, úgynevezett egyeztető bejárásra invitálta a MASZSZ képviselőit. Zlati Róbert szerint érthetetlen, hogy a területi egyeztetésre miért most, s miért nem két hónappal ezelőtt gondolt a közterülethasznosító cég. Az elnök megköszönte a főpolgármestertől, Karácsony Gergelytől érkezett segítséget, ám leszögezte, a szövetség már nem tud változtatni a helyszínen, mivel napok óta gőzerővel dolgoznak az utcafesztivál szervezésén.

A szövetség elnöke reméli, Karácsony Gergely ellátogat majd a Városligeti fasorba, a MASZSZ majálisára, hogy megköszönhessék neki a szakszervezeti majális melletti kiállást.