A Tisza-kormány hatalomra kerülését követően, a Mészáros-vállalatcsoport környékén végzett korrupcióellenes vizsgálatok során a hatóságok figyelmét felkeltheti egy, a svájci Zug városában található ügyvédi iroda címére bejegyzett cég, az MS Energy Holding AG is – írja a Tages-Anzeiger.

Orbán Viktor fiatalkori barátjának, Mészáros Lőrincnek az egyik lánya az elnöke, a két másik gyereke tagja a cég igazgatótanácsának. Az MS Energy Holding AG elsődleges tevékenysége az OPUS TIGÁZ Zrt. ellenőrzése Magyarországon. Az Opus TIGÁZ fontos szerepet tölt be a magyar energiaellátási rendszerben: a holdingon keresztül felügyelik a több mint 33 ezer kilométernyi gázvezeték-hálózatot Északkelet-Magyarországon.

A svájci lap szerint

az Opus TIGÁZ története rámutat arra, hogy az Orbán-rendszer hogyan avatkozott be az üzleti életbe, és hogyan ragadta magához a fontos iparágakat – és azt is megmutatja, hogy ez a terjeszkedés Svájcig is elért.

Itt jön be a képbe az eredetileg Magyarországon, (még 2007-ben, a Mol leányvállalataként) alapított MET Group, amelynek székhelye több mint tíz éve a szintén Zug kantonban található Baarban van. Itt körülbelül 200 alkalmazott dolgozik a vállalatcsoportnál, amely egész Európában kereskedik energiával. A cégcsoport 2018-ban vásárolta fel a TIGÁZ-t, modernizálta és bővítette a hálózatát.

A MET Group 2021-ben aztán eladta a TIGÁZ-t Mészáros Lőrinc OPUS Global Nyrt. nevezetű konglomerátumának. A Tages-Anzeigernek nyilatkozó, a TIGÁZ eladását jól ismerő források szerint az értékesítés nem önként történt: a MET Group kénytelen volt az északkelet-magyarországi gázvezetékeket felügyelő céget áron alul eladni.

Az egyik forrás szerint – aki arra hivatkozva kért névtelenséget, hogy még nem zajlott le a kormányváltás Budapesten – a MET Group a TIGÁZ eladása során több száz millió svájci frankot vesztett.

A MET Group nem kívánt nyilatkozni az eladás körülményeiről, a TIGÁZ pedig a 2021-es tranzakcióról szóló sajtóközleményre hivatkozott a svájci lap megkeresésére. Az Opus Global sem reagált a kérdéseikre.