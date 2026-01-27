Így változik februárban a 13. és 14. havi nyugdíj utalási ideje

Februárban nem egy napon érkezik meg a nyugdíjasok számlájára a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj első részlete, hanem két egymást követő napon fizetik ki teljes egészében a járandóságokat.

Ha bankszámlára érkezik a nyugdíj, akkor az utalás várható időpontja: 2026. február 12. (csütörtök)

Ekkor a legtöbb jogosult a nyugdíjat és a 13. havi nyugdíjat is megkaphatja.

Akik nem bankszámlára, hanem postai úton kapják az ellátásukat, azoknál a kézbesítés nem a fenti dátumokon, hanem a Magyar Posta Zrt. által előre közzétett nyugdíjkifizetési naptár szerint történik.

A következő napon, vagyis február 13-án, pénteken érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete. Akiknek postás viszi a járandóságukat, azok ehhez képest pár nap múlva kapják meg a pénzt.

Miként Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az economx érdeklődésére korábban hangsúlyozta, nem pénzügyi, hanem kizárólag technikai okai vannak annak, hogy nem egy napon utalják a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat. Egy napon ugyanis biztonságosan ilyen tömeges tranzakciót nem tartanak megvalósíthatónak. A Bankszövetség kérésére döntöttek így, mivel nincs olyan gyakorlati tapasztalat, mely háromszoros csúcsterhelés esetén valamennyi banki és pénzforgalmi szereplőnél az időben történő lebonyolítást garantálná.

Márpedig nem kis mennyiségről, háromszor 2,4 millió tranzakcióról van szó.