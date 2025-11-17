Kiderült, mikortól járhat a 14. havi nyugdíj teljes összegben, itt van Semjén Zsolt javaslata

A Kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – olvasható az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatban.

A Telex által idézett javaslatból kiderült, hogy 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13.-on felül, 14. havi nyugdíjban is részesülnek majd, de a juttatás bevezetése fokozatosan történik.

A 14. havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, tehát 2026-ban a havi nyugdíj 25 százaléka, vagyis egyheti összeg.

A kormány döntése és a most közzétett javaslat szerint a teljes 14. havi nyugdíj kifizetésére még bőven várni kell: 2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.A törvényjavaslatot várhatóan gyorsított eljárásban tárgyalja majd az Országgyűlés.

A 13. és 14. havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kaphatnak. Orbán Viktor szerint egy évvel később mindenki „megkapja a következőt, és így tovább”. A miniszterelnök nem fogalmazott ennél pontosabban, de vélhetően arra utalt, hogy minden évben egy újabb negyedet kapnak meg a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjukból, így 2030-ig meg is lehetne a teljes nyugdíj.

A 14. havi nyugdíjról először Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt kaposvári fórumán október közepén, majd nem sokkal később Orbán Viktor is arról posztolt, hogy dolgozik rajta a kormány.