Figyelmeztette ügyfeleit az OTP

Újabb tervezett fejlesztés jön.
2026. 01. 25. 12:04
Újabb tervezett fejlesztés jön.
Este lassulás, hajnalban leállás.

Az OTP Bank arra figyelmeztet internetes oldalán, hogy tervezett fejlesztés miatt 2026. január 25-én (vasárnap) 22 órától szolgáltatásai egy része átmenetileg nem lesz elérhető.

A pénzintézet tudatta, hogy

  • január 25-én 22 órától január 26-án hajnali 3 óráig egyes digitális szolgáltatásaikban rövid ideig lassulás várható,
  • január 26-án 0 órától hajnali 0:30-ig nem lesznek elérhetők: az internet- és mobilbank-szolgáltatások, az eBIZ szolgáltatás, az Electra szolgáltatás, a SmartBróker szolgáltatás és a vámpénztári rendszer.

Éppen egy hete – szintén fejlesztési okokból – vasárnap 0 órától hajnali 2:10-ig volt elérhetetlen több szolgáltatás az OTP-nél.

