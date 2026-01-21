nagy mártonkormányzati akciótervéttermekadócsökkentés
Nagy Márton ismertette az új, 5+1 pontos kormányzati akcióterv részleteit, mely adócsökkentést is tartalmaz

2026. 01. 21. 09:35
A kormány a vendéglátósoknak kedvezne a most ismertetett támogató csomaggal, 100 milliárdos nagyságrendben.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár egy szerda reggeli háttérbeszélgetésen beszélt az éttermeket segítő 100 milliárd forintos kormányzati akciótervről – írta a Portfolio.hu. A megbeszélésen így ismertették az 5+1 pontos éttermeket segítő programot:

  • Adómentessé válna a fogyasztáshoz köthető reprezentáció.

Mint a portál írja a nemzetgazdasági miniszterre hivatkozva, jelenleg a reprezentációs adó 33% az éttermi költések után – ez szűnik meg az árbevétel 1 százalékáig, januártól. Az intézkedésnek a bevezetés évében 30–40 milliárd forintos költségvetési hatása lehet.

  • 4 százalékról 2 százalékra csökkenne a turizmusfejlesztési hozzájárulás éttermi szolgáltatások esetén.

Ez az intézkedés az idei első bevallástól él (ami magában foglalja február 1-et), és 30–32 milliárd forintos költségvetései hatással számolnak.

  • A felszolgálási díjnál adózási változás, kiterjesztés, hogy ha az árbevétel 20 százalékáig fizet felszolgálási díjból bért az étterem, akkor sem terheli szociális hozzájárulási adó (szochó, 13%), illetve a dolgozótól nem kell levonni szja-t (15%), csak tb-járulékot (18,5) erre a bérrészre. (A minimálbér vagy a bérminimum felett lesz lehetséges ez a kedvezményes adózás.)

A kormány arra számít, hogy az intézkedésnek jelentős fehérítő hatása lehet az éttermi bérekre. A költségvetési hatást 35–55 milliárd forintosra becslik.

  • Lesz egy úgynevezett Vendéglátó Kisokos.
  • Adminisztrációcsökkentés jeligére 2027 januártól nem lennének papír alapú számlák.

A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, de a Covid óta nem túl fényes a helyzetük. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén körülbelül 43 600 volt, és évről évre csökkent mostanában. Ha csak a „klasszikus” éttermeket (étterem, büfé) nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években körülbelül 20–22 ezer körülire csökkent számuk, a korábbi 25–26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt. A Magyar Vendéglátók Iparegyesületének tavaly nyáron megjelent jelentése szerint 2024 végén a vendéglátóhelyek száma összességében 15 százalékkal volt kevesebb a járvány előtti, 2019. évihez képest.

A fővárosban az elmúlt években több neves étterem is bezárt:

  • több évtized után bezárt a Klub Vittula,
  • 2024 őszén a Madách téren található Keksz Bisztró nyitott ki utoljára,
  • a szintén 2023-ban alapított Malackrumpli Bisztró 2022 novemberében húzta le a rolót végleg.
  • Szeptemberben köszönt el törzsvendégeitől Budapest első bababarát kávézója,
  • a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka idén áprilisban hozta meg a döntést, hogy becsukja 2022-ben nyitott éttermét, a Koool Bisztrót.
  • Megszűnt továbbá az Enso étterem és a Laurel étterem, több év után pedig a Nemo étterem, illetve közel tíz év után bezárt a Bálna Terasz is.

