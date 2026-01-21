Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár egy szerda reggeli háttérbeszélgetésen beszélt az éttermeket segítő 100 milliárd forintos kormányzati akciótervről – írta a Portfolio.hu. A megbeszélésen így ismertették az 5+1 pontos éttermeket segítő programot:

Adómentessé válna a fogyasztáshoz köthető reprezentáció.

Mint a portál írja a nemzetgazdasági miniszterre hivatkozva, jelenleg a reprezentációs adó 33% az éttermi költések után – ez szűnik meg az árbevétel 1 százalékáig, januártól. Az intézkedésnek a bevezetés évében 30–40 milliárd forintos költségvetési hatása lehet.

4 százalékról 2 százalékra csökkenne a turizmusfejlesztési hozzájárulás éttermi szolgáltatások esetén.

Ez az intézkedés az idei első bevallástól él (ami magában foglalja február 1-et), és 30–32 milliárd forintos költségvetései hatással számolnak.

A felszolgálási díjnál adózási változás, kiterjesztés, hogy ha az árbevétel 20 százalékáig fizet felszolgálási díjból bért az étterem, akkor sem terheli szociális hozzájárulási adó (szochó, 13%), illetve a dolgozótól nem kell levonni szja-t (15%), csak tb-járulékot (18,5) erre a bérrészre. (A minimálbér vagy a bérminimum felett lesz lehetséges ez a kedvezményes adózás.)

A kormány arra számít, hogy az intézkedésnek jelentős fehérítő hatása lehet az éttermi bérekre. A költségvetési hatást 35–55 milliárd forintosra becslik.

Lesz egy úgynevezett Vendéglátó Kisokos.

Adminisztrációcsökkentés jeligére 2027 januártól nem lennének papír alapú számlák.

A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, de a Covid óta nem túl fényes a helyzetük. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén körülbelül 43 600 volt, és évről évre csökkent mostanában. Ha csak a „klasszikus” éttermeket (étterem, büfé) nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években körülbelül 20–22 ezer körülire csökkent számuk, a korábbi 25–26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt. A Magyar Vendéglátók Iparegyesületének tavaly nyáron megjelent jelentése szerint 2024 végén a vendéglátóhelyek száma összességében 15 százalékkal volt kevesebb a járvány előtti, 2019. évihez képest.

A fővárosban az elmúlt években több neves étterem is bezárt: