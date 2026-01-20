Súlyos összeget jelentett be Nagy Márton az éttermek támogatására

A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány mekkora összeget szán az éttermek megsegítésére.

Nagy Márton korábban arról beszélt, hogy az éttermek esetében lépni kell, úgyhogy egy támogató csomagot javasolnak a kormány részére. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak.

A miniszter friss posztjában közölte, hogy összesen 100 milliárdos programmal támogatnák a hazai éttermeket.

Az is kiderült, hogy az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék.

A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, és a turizmuson keresztül jelentős mértékben hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől – emlékeztet rá a Világgazdaság.

A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén körülbelül 43.600 volt, ez évről évre csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években. Ha csak a „klasszikus” éttermek (étterem, büfé) számát nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években körülbelül 20–22 ezer körülire csökkent ez a szám (a korábbi 25-26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt).

A Magyar Vendéglátók Iparegyesületének tavaly nyáron megjelent jelentése szerint 2024 végén a vendéglátóhelyek száma összességében 15%-kal volt kevesebb a járvány előtti, 2019. évihez képes

A fővárosban az elmúlt években több neves étterem is bezárt:

több évtized után bezárt a Klub Vittula,

2024 őszén a Madách téren található Keksz Bisztró nyitott ki utoljára,

a szintén 2023-ban alapított Malackrumpli Bisztró 2022 novemberében húzta le a rolót végleg.

Szeptemberben köszönt el törzsvendégeitől Budapest első bababarát kávézója,

a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka idén áprilisban hozta meg a döntést, hogy becsukja 2022-ben nyitott éttermét, a Koool Bisztrót.

idén áprilisban hozta meg a döntést, hogy becsukja 2022-ben nyitott éttermét, a Koool Bisztrót. Megszűnt továbbá az Enso étterem és a Laurel étterem, több év után pedig a Nemo étterem, illetve közel tíz év után bezárt a Bálna Terasz is.

Hasonló a Covid idején sem volt

A koronavírus-járvány idején a magyar kormány ágazati bértámogatási program keretében segítette meg azokat a vállalkozásokat, amelyek leállásra vagy csökkentett munkaidő bevezetésére kényszerültek a korlátozások miatt. A 100 százalékban EU-s finanszírozású program keretösszege 84 milliárd forint volt.

Ennek az összegnek közel 50 százalékát a vendéglátóipari, turisztikai cégek kaphatták, a pontos összeg ugyanakkor nem ismert. Érdemes megjegyezni, hogy a támogatásból nemcsak célzottan az étteremet üzemeltetők, hanem a teljes vendéglátói kör, egyebek közt a szállodai szolgáltatók, a rendezvény- és konferenciaszervezők, valamint a sportlétesítmény-üzemeltetők is támogatáshoz juthattak.