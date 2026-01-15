Nemzetközi jogvédő szervezet: „a 13. és 14. havi nyugdíj csak tapasz Magyarország növekvő nyílt sebére”

A magyar kormány nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát, beleértve az elegendő élelmiszerhez, gyógyszerhez és energiához való hozzáférés jogát – idézi a hvg.hu a Human Rights Watch frissen közzétett elemzését.

Magyarország elégtelen társadalombiztosítási rendszere sok idős embert arra kényszerít, hogy válasszon, a csekély nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi-e – áll a jelentésben.

A szervezet emlékeztet: Magyarország a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya értelmében – amelyet az ENSZ 1966-ban fogadott el és 1976-ban vált a magyar jog részévé – köteles biztosítani a jogot a szociális biztonsághoz, a megfelelő életszínvonalhoz és az elérhető legmagasabb egészségügyi állapothoz.

A tanulmányt összeállító Kartik Raj arról beszélt az elemzés kapcsán, hogy az élelmiszerutalványok vagy a sietve törvénybe iktatott 13. havi nyugdíj, majd a 14. havi első negyede

csak tapasz Magyarország növekvő nyílt sebére.

A HRW négy fő rendszerszintű problémát mutatott be: