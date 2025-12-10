Szent-Iványi István szerint botrány a védőpajzs cáfolata

Szent-Iványi István a Klubrádióban különleges botránynak nevezte, hogy miután Orbán Viktorra hivatkozva világszerte lehozta a sajtó az amerikai pénzügyi védőpajzsról szóló hírt, amire még a valutapiac is megmozdult, mire Donald Trump kedden jelezte, nem tudott ilyet ígérni a kormányfőnek. Szerinte kínos a helyzet, nem véletlen, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rögtön reagált.

A külpolitikai szakértő úgy látja: ez árthat Magyarország amúgy is ingatag megítélésének, az amerikai elnöknek meg olyan a híre, hogy nagyon hiú, valószínűleg nem szereti, ha meghazudtolják, ha ez világossá válik számára, annak lehetnek következményei – tette hozzá.

Szent-Iványi István emlékeztetett rá, amikor bejelentették a védőpajzsot, annak kettős üzenete volt. Voltak akik felvetették, hogy ekkora a baj, az erősebb viszont az volt, hogy van egy garancia, ami megnyugtatta a piacot. Szóval az amerikai elnök kijelentése ebből a szempontból nagy pofon, hatása lehet a hitelminősítőknél is.

Akik shortolnak, vagyis arra fogadnak, hogy Magyarország súlyos helyzetbe kerül, ezt most nyugodtabban tehetik, mert azt látják, hogy nincs védőháló, annyi pénz van, amennyi a Nemzeti Banknál van

– tette hozzá. Szerinte minden, amit az amerikai út nagy eredményeként mutattak be, minimum kérdőjeles, és nem ez az első eset, amikor Orbán Viktor lényegében átverte Donald Trumpot, hiszen korábban azt állította, hogy a Barátság vezetéken kívül nincs másik, amelyen olajat lehetne behozni az országba. A szakértő úgy vélte: mérgező az, amikor naponta derül ki, hogy az igazság utáni világban vagyunk, itt folyton hazudnak.

Szijjártó Péter egyébként Moszkvában jelentette be, Hollandiából Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető céget. Mindez azért is érdekes, mert Szent-Iványi István a Della legutóbbi adásában arról beszélt, Orbánék az amerikai szankciókkal sújtott orosz olaj- és gázipari cégek érdekeltségeiben segíthetik a tulajdonrészek megőrzésében, strómanszerepet játszhatnak: átmeneti időre tulajdonrészt szereznek a cégekben, hogy miután tisztul a vihar, visszaadhassák azokat az eredeti tulajdonosaiknak.