Szijjártó Péter reagált Trump Orbán-cáfolatára: Ott ültem, valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról

Megírtuk, hogy Donald Trump a Politicónak nyilatkozva cáfolta Orbán Viktor és a kormánypropaganda állításait.
Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte
– ezt mondta az amerikai elnök arról a pénzügyi mentőcsomagról, amit Orbán kért a washingtoni találkozójukon, és védőpajzsként emlegetett.
A miniszterelnök amerikai látogatása után arról beszélt: „Az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”.
A Trump-nyilatkozatra reagálva megszólalt Szijjártó Péter. Feltűnő, hogy Orbán korábbi szavaihoz képest a külügyminiszter már csak feltételes módban ír egy olyan egyeztetésről, amely majd valamikor „pénzügyi védelmet jelenthet”. Azt írta közösségi oldalán:
Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló (Szijjártó éppen az orosz fővárosban tárgyal – a szerk.) hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki. Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.