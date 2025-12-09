Szijjártó Péter reagált Trump Orbán-cáfolatára: Ott ültem, valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról

Megírtuk, hogy Donald Trump a Politicónak nyilatkozva cáfolta Orbán Viktor és a kormánypropaganda állításait.

Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte

– ezt mondta az amerikai elnök arról a pénzügyi mentőcsomagról, amit Orbán kért a washingtoni találkozójukon, és védőpajzsként emlegetett.

A miniszterelnök amerikai látogatása után arról beszélt: „Az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”.

A Trump-nyilatkozatra reagálva megszólalt Szijjártó Péter. Feltűnő, hogy Orbán korábbi szavaihoz képest a külügyminiszter már csak feltételes módban ír egy olyan egyeztetésről, amely majd valamikor „pénzügyi védelmet jelenthet”. Azt írta közösségi oldalán: