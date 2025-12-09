Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából

Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a vezeték működése továbbra is biztosított lesz – reagált lapunk hétfői cikkére közleményben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra, így a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is

– nyilatkozta a tárcavezető a magyar–orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén kedden, Moszkvában.

„Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés” – jelentette ki Szijjártó. A miniszter beszélt a Mol oroszországi beruházásairól is, és kifejezte abbéli reményét, hogy „ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni”.

Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk

– fogalmazott.

Mint arról hétfőn beszámoltunk, egy holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetője, a South Stream Transport vagyonát, miközben Orbán Viktor épp Isztambulban tárgyalt. Az Amszterdami Kerületi Bíróság azért rendelt el védőzárlatot az üzemeltető cég pénzügyi eszközeire, hogy biztosítsa a hágai választott bírósági határozat szerinti, Oroszországgal szembeni követeléseit. A felperes egy DTEK nevű ukrán energiavállalat, mely azt állítja, hogy a South Stream Transport az orosz állammal azonosítható.