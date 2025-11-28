magántőkealapner
Válasz Online: 1100 milliárd forint tiltott pénz került a NER-es magántőkealapokba

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 11. 28. 13:44
Szajki Bálint / 24.hu

A Nemzeti Tőkeholding adatai és a Válasz Online saját kutatásai szerint a kormány közel 1100 milliárd forintnyi állami pénzt juttatott titkos magántőkealapoknak, amelyek száma három év alatt megduplázódott – olvasható a lap pénteki cikkében.

A jelenleg működő 206 magántőkealap jelentős része NER-közeli szereplőkhöz köthető: 110 alapnál mintegy 800 milliárd forintnyi közpénz nyomait találták, ebből Tiborcz István köréhez 325 milliárd, Mészáros Lőrinc, Nagy Márton és Rogán Antal köreihez egyenként 130–135 milliárd jutott.

A Válasz Online további négy kategóriát is megkülönböztetett, az egyikben például kormánypárti exképviselők, másodvonalas NER-közreműködők és hatalommal együttműködő üzletemberek holdudvara bukkan fel.

Összességében az első három kategória közel 1100 milliárd forintot fed le, jogszabálysértő módon – mutat rá a lap. Ugyanis miközben a Fidesz maga rögzítette az Alaptörvényben, hogy a központi költségvetésből csak olyan szervezet kaphat támogatást vagy teljesíthető számára kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, működése és a támogatás felhasználása átlátható, illetve minden közpénzzel gazdálkodó szervezet köteles nyilvánosan elszámolni a közpénzek kezeléséről, a magántőkealapok esetében ez nem valósul meg.

