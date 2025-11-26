Az MVM Facebook-közleményében azt írja, felelős szolgáltatóként idén is gondoskodik arról, hogy a karácsony és az újév időszaka minden otthonban nyugalomban telhessen. Konkrétabban:

2025. november 29. és 2026. január 6. között több mint öthetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetnek lakossági ügyfeleik számára.

Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfelnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást – még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.Az MVM közleménye szerint az intézkedés célja, hogy a szeretet ünnepe valóban a békés együttlétről szóljon, ne az aggodalomról. Hozzátették még, hogy a folyamatos energiaellátás biztosításával szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy minden család fényben és melegben tölthesse az ünnepeket.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik. Nem érinti azonban azokat, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból, valamint az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket sem.