Az Erasmus után újabb EU-programból szorulnak ki a magyar pályázók

Az Európai Bizottság 2022 decemberében felfüggesztette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott magyar egyetemekkel új szerződések megkötését a legfontosabb európai kutatásfinanszírozási alap, a Horizont Európa jelentősebb forrásaira. A hallgatók külföldi tanulmányait finanszírozó Erasmus-program szintén ennek esett áldozatul. Az uniós kifogások főként az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányára vonatkoznak – emlékeztetnek a G7.hu cikkében.

A kormány azóta sem képes olyan szabályozást hozni, amely lehetővé tenné a hazai felsőoktatás számára kiemelkedően fontos források elérését. A Horizont projekteknél talán nem is a források megléte a legfontosabb: ezek a projektek biztosítják, hogy az intézmények az európai kutatási ökoszisztéma részei legyenek, maradjanak. Enélkül nemcsak forrásokhoz, de friss tudáshoz is nehezebb hozzáférni.

Még tagjelölt országok – például Moldova és Szerbia – vagy a programhoz társult Tunézia és Dél-Korea egyetemei is több tudáshoz és forráshoz férnek hozzá a hazai egyetemek többségéhez képest.

Leminősített magyarok

Kisebb volumenben így is maradtak lehetőségek a tudományos együttműködésre: az elmúlt években 43 hazai felsőoktatási projekt nyert el közel 1,8 milliárd forint összeget a Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT, magyarul nagyjából Városok fenntarthatóvá átalakítása) nevű uniós partnerségi program keretében.

Lett azonban egy hatalmas probléma. Magyarország nem fizette ki a vállalt támogatást, a hazai finanszírozásért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) nem tartotta be a megállapodás szabályait.

A partnerségi megállapodás lényege, hogy a három-öt országból összeálló kutatókat vezető szervezet leszerződik az uniós szervezettel a támogatási összegre, amelyet az egyes országok tudományfinanszírozó ügynökségeinek kell kifizetniük, ez nálunk az NKFIH.

Magyarországot azért sorolták vissza, mert másfél éven keresztül nem fizették ki ezeket.

A több mint másfél éves késésre a hivatalnál nem adtak magyarázatot, és arra sem, hogy miért szükséges még mindig az előkészítés. A módosított kiírás szerint a magyar kutatók már nem teljes jogú partnerként tudnak részt venni, csak önköltséges formában.

Ezt a kiírás szerint fedezi ugyan az NKFIH, de magyar szervezet nem lehet projektkoordinátor, és magyarokat nem lehet beszámítani a pályázó konzorciumok nemzetköziségére vonatkozó kritériumok teljesítésébe sem.

Vagyis a magyarok a futottak még kategóriába kerültek, a kiíró pedig azt tanácsolta az érintetteknek, hogy a magyar résztvevőket vagy cseréljék le, vagy sorolják vissza az új helyzetnek megfelelő státuszba.

A G7 forrásai szerint azonban a probléma nem pénzhiány, hanem adminisztratív szervezetlenség volt.