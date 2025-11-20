Csúcson az elvándorlás: ennyi magyar diák még soha nem járt külföldi egyetemekre

Soha nem volt még ilyen magas azoknak a magyar diákoknak a száma, akik külföldi egyetemen tanultak tovább. A 2024-es és a 2025-ös tanévben 18,3 ezer magyar tanult külföldön, egy évvel korábban pedig 17,5 ezer volt a magyar hallgatók száma – idézi az economx.hu Nádas Ritát, az Engame Akadémia oktatási vezetőjét.

Az akadémia már nyolc éve monitorozza a külföldön tanuló magyar hallgatók számát, a friss kutatási adatok szerint egy év alatt hét százalékkal nőtt a magyar diákok száma a külföldi egyetemeken, hét év alatt pedig 30 százalékos növekedést látnak.

Azt látják, hogy a nemzetközi továbbtanulás egyre inkább beépül a magyar középiskolások továbbtanulási és pályaválasztási döntéseibe. Manapság minden 14-dik magyar egyetemista külföldön tanul és arra számítanak, hogy ez a diákszám tovább emelkedik – mondta Nádas Rita.

Az akadémia egy korábbi 2025 év elején készült kutatása szerint a diákok a magyarországi politikai és társadalmi környezet miatt választják a külföldi egyetemeket, ez válaszolta a hallgatók 48,8 százaléka.

A második leggyakoribb indok a külföldi diplomával elérhető munkalehetőségek, amelyet a válaszadók 36,1 százaléka említett. A kitöltők harmada a magyar felsőoktatás színvonalát tartotta meghatározónak, míg 30,3 százalék a kalandvágy miatt döntött a külföldi továbbtanulás mellett. Emellett a magyarországi megélhetési körülmények, valamint a magyar képzések szemlélete és módszerei is jelentős szerepet játszottak a döntésben.

Az öt legnépszerűbb célország a magyar diákok körében a 2024-es 2025-ös tanévben:

Ausztria: 4218 diák tanul;

Hollandia: 3340 diák tanul;

Németország: 3139 diák tanul;

Egyesült Királyság: 1500 diák tanul;

Dánia: 881 diák tanul;

Egyre több izgalmas, új célország is feltűnik a diákok által választottak között. Új trendek vannak kialakulóban, feltörekvő célország lett Írország, Belgium, Svédország, Finnország, Spanyolország, Olaszország és Svájc is – mondta az akadémia vezetője.

A szakok között a közgazdaságtan a legkedveltebb, ezt követi a mérnöki képzés és az interdiszciplináris szakok. A célországok pedig évről évre folyamatosan átrendeződnek – tette hozzá Nádas Rita.