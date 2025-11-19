felszámoláshomlok zsolthomlok építőipari kft.jogvédelem
Bedöntötte a versenyhivatal Mészáros Lőrinc kegyvesztett exvejének a cégét

Mohos Márton / 24.hu
2025. 11. 19. 13:15
Néhány napja még óriási fordulatnak tűnt, hogy Homlok Zsolt bűnbocsánatot nyert a NER-ben, miután visszaengedték a közbeszerzésekhez, és a Vasútvill Kft.-vel kétmilliárdos közpénzes megrendelést nyert el. Ez azért volt váratlan hír, mert két éve – mióta kiesett Mészáros Lőrinc kegyeiből – nem rúghatott labdába a hazai piacon. Ehhez képest most hidegzuhanyként érhette, hogy a korábban fizetési moratóriumot kapott Homlok Építőipari Kft. elvesztette a csődvédelmet.

Homlok Zsoltnak nem sok babér termett hazai pályán azok után, hogy kiesett Mészáros Lőrinc piksziséből. A szombathelyi vállalkozó 2017-ben vette feleségül Mészáros kisebbik lányát, ám hat év elteltével, a válásuk után látványosan megszakadt a Homlok-cégek nyerő szériája.

A lavinát az indította el, hogy Mészáros Lőrinc cége fővállalkozóként indoklás nélkül, a teljesítés utolsó fázisában kitette Homlok Zsolt kft.-jét két fontos vasúti beruházásból.

Odáig fajultak a dolgok, hogy Homlok tavaly áprilisban két cégének is csődvédelmet kért. Fő cége, a Homlok Építő Zrt. jövő áprilisig biztonságban van, a csődvédelmét nemrég meghosszabbította a bíróság, a hitelezők tehát addig nem kérhetik a követeléseik kifizetését. A másik, ugyancsak fizetési moratóriumot kapott vállalkozása, a Homlok Építőipari Kft. viszont – úgy fest – nem kerüli el a felszámolást.

Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc ex-vejének cége megállapodott a hitelezőkkel, mégis elvesztette a csődvédelmet.

