Kevesebb nő jár fodrászhoz ma, mint a Covid alatt, feltehetőleg a frizurainfláció miatt

Úgy tűnik, a magyar nők ismét ritkábban keresik fel a fodrászt, csakúgy mint a pandémia idején. Az Angerer Fodrászat frizura ajánló alkalmazásának adatelemzése szerint a rendszeresen, legalább háromhavonta szalont látogató nők aránya az elmúlt évben a 2020–2021-es időszakhoz képest is 4,3 százalékkal kevesebb. A fodrászhoz járás gyakorisága mostanra újra a Covid-járvány alatti mélypont alá süllyedt.

A vendégek egyre ritkábban jönnek, sokan már csak különleges alkalmakra keresik fel a fodrászt.

Aki korábban két-háromhavonta járt, ma nem ritkán csak félévente ül be a székbe gyakran elképesztő állapotban lévő frizurával

– állítja a fodrászat alapítója, Török Tamás.

Véleménye szerint a háttérben elsősorban gazdasági okok állnak. A szolgáltatási árak az elmúlt évek inflációját követve 40–50 százalékkal emelkedtek 2020 óta, amit a bérek, az alapanyag- és energiaárak, valamint a bérleti díjak növekedése egyaránt indokol.

Nem a szépségápolás iránti igény tűnt el, hanem egyszerűen kevesebben engedhetik meg maguknak a rendszeres szalonlátogatást. A lenőtt haj, az elnőtt frizuraformák, valamint az otthoni próbálkozások siralmas eredményei mára mindennapossá váltak. A Covid idején kényszerből festettek és vágtak otthon a nők, most anyagi okokból teszik ugyanezt – és sajnos egyre több elrontott frizurával találkozunk, amit már csak szakember tud helyrehozni

– teszi hozzá mesterfodrászuk, Vass Edina. Közleményükben arra is kitérnek, hogy okos frizuraválasztással tovább marad szép a haj. A mesterfodrász szerint egy jól megválasztott frizura tovább tart, szebben nő le, és kevesebb karbantartást igényel – így a haj is szép marad, a pénztárca pedig kímélve lesz.