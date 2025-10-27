Felháborodtak a nyugdíjas szervezetek az Orbán Viktor célkeresztjébe került nyugdíjszakértő ügyében

Egyetért Simonovits András közgazdász nagy médiavisszhangot kiváltott szakmai véleményével, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) alapító elnöke: a nyugdíjrendszernek progresszív elven kell működnie, ahogyan a jövedelemadónak is.

Juhász László azonban nemcsak szakmailag, hanem morálisan is kiáll a közgazdász mellett, aki politikai hovatartozástól függetlenül csaknem másfél évtizede nagy hozzáértéssel támogatja a nyugdíjas szervezeteket, s akit a napokban egy meghívásra tartott előadása óta a kormány oldalon elkönyvelték a Tisza Párt szakértőjeként.

Simonovits több fórumon is határozottan kijelentette: nem szakértője a pártnak.

– olvasható a NYUSZET közleményében.

Felháborító az a politikai és morális támadás, amely Simonovits András, a NYUSZET matematikus-közgazdász szakértője, a szervezet tanácsadó testületének tagja ellen indult, miután a napokban a Tisza Párt szakmai konferenciáján meghívott független szakértőként a nyugdíjrendszer helyzetéről és annak a szerinte szükséges megváltoztatásáról beszélt – mondta Juhász László.

A NYUSZET alapító elnöke úgy véli,

valószínűleg nem tetszett a kormány képviselőinek Simonovits véleménye, például arról sem, hogy a jelenlegi degresszív alapú nyugdíjszámítás helyett olyan – progresszív – rendszerre kellene áttérni, amely csökkenti a nagyon magas, akár milliós nyugdíjak kialakulásának esélyét.

Önkényesen kiragadott interjúrészlet Simonovits András október közepén került a kormányközeli média célkeresztjébe egy interjúrészlet miatt, amely a Dellában, a 24.hu gazdasági podcastjának műsorában hangzott el. Ez így szólt: „túl bőkezű a nyugdíjrendszer, az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene”. Azóta erre építi a Fidesz a kampányát arról, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat, az ügyről még Orbán Viktor kormányfő is posztolt. A nyugdíjszakértő azonban nem a nyugdíjak megadóztatására, hanem a degresszió meglehetősen bonyolult rendszerére célzott. Simonovits az Élet és Irodalomban megjelent cikkében reagált a vádakra: „Az induló nyugdíj kiszámítási folyamatában a nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló keresetet, röviden a nyugdíjalapot egyre növekvő mértékben sávosan csökkentik. Ezt követően a szolgálati idő és a korhatáron túli időtől függő bónusz figyelembevételével határozzák meg a degresszált (azaz csökkentett) nyugdíjat. Hasonlattal élve: a degresszió mintha progresszívan „adóztatná” a magas nyugdíjalapokat. Negyvenévi szolgálati idő és korhatáron való (vagy Nők40-es) nyugdíjba vonulás esetén a degresszió 17 ezer forinttal 383 ezer forintra csökkenti a nyugdíjat. (…) Negyvenévi szolgálati idő és 500 ezer forint degresszió előtti nyugdíjalaphoz 400 ezer forintos nyugdíj tartozna, ha nem lenne degresszió. A degresszió miatt a tényleges nyugdíjalap és a nyugdíj jóval kevesebb. Két degressziós küszöb létezik: 372 és 421 ezer forint, két degressziós kulcs: 10 és 20 százalék” – magyarázta.

A NYUSZET ezzel a szakmai megállapítással – és a matematikus-közgazdász többi érvelésével is – szóról szóra egyetért – szögezte le Juhász. A degresszió lényege szerint a magasabb nyugdíjalappal rendelkezők arányosan kevesebb nyugdíjat kapnak, vagyis a rendszer nem lineáris: míg 1 millió forintos alapnál 100 ezer forint a különbség, 500 ezernél már csak 17 ezer. Ez egyelőre főként a nagyon magas induló nyugdíjakat érinti, a többséget nem.

A nyugdíjrendszernek progresszív elven kell működnie, ahogyan a jövedelemadónak is – idézte a szervezet matematikus-közgazdászát az alapító elnök. Juhász László egyetért azzal is, amit Simonovits – akárcsak a NYUSZET is többször – hangsúlyozott: az Orbán-kormány titkosítja az induló nyugdíjak átlagát, de becslések szerint ez jelenleg 300–320 ezer forint, ami jóval magasabb, mint a korábban 240 ezer forinttal nyugdíjba vonulóké. Ez komoly igazságtalanság, mert a rendszer aránytalan megkülönböztetést tesz az eltérő nyugdíjazási évek között. A szakértők szerint a nyugdíjrendszer feszültségeit nem kizárólag adó- vagy járulékemeléssel, hanem elsősorban a magas induló nyugdíjak visszafogásával lehet kezelni – szögezte le Simonovits nyilatkozatát idézve, s azzal egyetértve a NYUSZET alapító elnöke.

Juhász László kijelentette: a NYUSZET támogatja Simonovits Andrásnak bármely politikai párttal való összemosása elleni tiltakozását