Erste: súlyos hatása lehet a Dunai Finomító balesetének, de az ostor nem a magyar autósokon csattan

Pletser Tamás szerint a tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsíthető, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40%-a hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből.

Emiatt a MOL csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen, mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag ellátás. Azóta a stratégiai készleteket pótolta az osztrák cég – olvasható az Erste hírlevelében.

A szakértő a portfolio.hu-nak is nyilatkozott, úgy látja a hazai ellátás jelenleg nincs veszélyben. Még abban az esetben sem alakulna ki azonnali probléma, ha az AV3-as üzem tartósabban leállna, mivel Magyarország jelenleg az előírt, legalább 90 napos stratégiai készletszint felett rendelkezik tartalékokkal.

Ezekből a készletekből szükség esetén pótolható a hiány, amíg a finomító újraindítása meg nem történik. A magyar piacon tehát rövid távon nem várható ellátásbiztonsági zavar,

Egy szomszédos országon csattanhat az ostor

A régióban egy ország energiaellátása azonban még nagyobb veszélyben van. Ez nem más, mint Szerbia. Az ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45%-ának birtoklása révén (a részvények 29%-át a szerb állam, 11%-át pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag). A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevoi üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját – írta az Erste szakértője.

A MOL várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo.

Erős az amerikai nyomás az országon, hogy állami kontrol alá vegye a NIS-t vagy éppen a szállítást biztosító gázeszközöket, amelyek a Gazprom tulajdonában vannak. Ha ez megtörténik, akkor az amerikaiak leveszik a szankciós listáról a szerb céget, és megnyílik az út más földgáz importforrások eléréséhez is ezen a Gazprom tulajdonban lévő vezetéken. A szerb kormány – érzelmi és jogi okokból – hallani sem akar arról, hogy hátat fordítson Oroszországnak. A mostani helyzet azonban tovább nehezíti a döntést Aleksander Vucic kormányának. Ha kitartanak az oroszok mellett, akkor megbénulhat az ország energiaellátása. Ha leválnak az oroszoktól, akkor pedig a saját ultranacionalista választóival kell megküzdenie a szerb elnöknek.