Surányi György: Ha a Fidesz marad kormányon, komoly megszorításokra lehet számítani

Várhatóan jövő nyáron komoly megszorításokra kell számítani, ha a Fidesz kormányon marad jövő áprilisban – mondta Surányi György közgazdász, volt jegybankelnök a Forbes Money Summit konferencián a Telex tudósítása szerint. Surányi úgy fogalmazott:

hogy a megszorítást szilvás gombócnak fogják nevezni, az lényegtelen, megszorítás lesz.

Az MNB volt elnöke emlékeztetett, hogy az előző választásokat követen is komoly megszorításokat vezetett be a kormány a választások után, habár a kifejezést soha nem használta.

A közgazdász úgy véli, ha a választásokon győzne a Tisza, az új kormánynak nem feltétlenül kellene megszorításokhoz folyamodni, hiszen volna tere, hogy jelentősen hozzányúljon a költségvetéshez, főként a kiadási oldalon. Példaként említette az állami cégeken át a magánszektorba került milliárdokat, valamint az állami médiát és állami hirdetéseket is.

Surányi beszélt arról is, hogy úgy látja, bármilyen kormány lesz is hatalmon április után, azzal szembe kell néznie, hogy „az élsportot leszámítva lényegében az államháztartás összes alrendszere alulfinanszírozott és komoly belső reformra szorul, pusztán költségvetési átstrukturálással ezek gondjait nem lehet megoldani”.