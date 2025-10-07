Surányi György: Még két ilyen Nagy Márton-nyilatkozat, és 400 lesz az euró

A mostani alacsony infláció részben elfojtott, az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat és várakozásokat Surányi György szerint. Az egykori MNB-elnök a Portfolio Budapest Economic Forum vendége volt.

Surányi reagálva Nagy Márton kedd reggeli kijelentéseire, azt mondta, hogy nemzetgazdasági miniszter ezzel rontja az MNB hitelességét, mert a piacok nemcsak a lazítási igényt, de a jegybanki függetlenség korlátozását is beárazzák.

Még két ilyen nyilatkozat, és 400-nál lesz az euró

– mondta Surányi György Portfolio szerint.

A volt MNB-elnök szerint a kamatcsökkentés időzítése kulcskérdés, de nem lehet és nem szabad politikai üzenetekkel befolyásolni a jegybank döntéseit.

A rendezvény másik felszólalója, Bod Péter Ákos szerint a mostani, „4,3 százalékos infláció, plusz 1,5 százalékpont elfojtott infláció” mellett nem beszélhetünk árstabilitásról, érdemi növekedés sincs. Szerinte a gazdasági szerkezet hibái miatt nem lehet fenntartható növekedést elérni. Nagy Márton reggeli nyilatkozatához ő annyit fűzött, hogy „ha valaki csökkenteni akarja a kamatot, és befolyásos ember, akkor maradjon csendben”.

Nagy Márton kedden a Portfoliónak azt nyilatkozta a konferencia szünetében, hogy túl magas a magyar reálkamat, egy alacsonyabb reálkamat esetén el lehetne érni az MNB inflációs célját, az árfolyam-stabilitást, és az ország finanszírozása is stabil maradna.

A piaci reakció erre az volt a Portfolio szerint, hogy a forint jelentősen, 3,5 egységet vesztett értékéből az euróval szemben, amivel árfolyama egészen 392,3-ig emelkedett. A magyar deviza mintegy másfél hete nem volt ilyen gyenge az euróhoz viszonyítva.