Otthon Start: akár diák is felveheti a kedvezményes hitelt, saját jövedelem nélkül

Az új kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitelnél van egy meglepetés – írja a Bankmonitor. Nem kell feltétlenül az adósnak jövedelemmel, munkaviszonnyal rendelkeznie abban az esetben, ha bekerül az ügyletbe egy megfelelő adóstárs. Ez a többi támogatott hitelnél (például a CSOK Plusznál) és a piaci kölcsönöknél is teljesen másképp szokott működni. Ott is bekerülhet az adós mellé egy (vagy akár több) másik személy, akinek a jövedelmét figyelembe veszik a hitelfelvétel során. A társigénylő bevonásának előfeltétele viszont, hogy magának az adósnak is legyen legalább a minimálbért elérő jövedelme – írja a portál.

Arra is kitérnek, hogy hogyan felelhet meg valaki a TB-jogviszonyhoz kapcsolódó elvárásoknak jövedelem nélkül. Úgy, hogy a magyar középiskolai, felsőoktatási intézményben, szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó szakképző intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulói jogviszony megfelel az elvárásoknak.

Az Otthon Startról szóló jogszabály alapján ez igaz a teljes 2 éves időszakra, a szigorúbb utolsó féléves periódusra és az igénylés pillanatára vonatkozóan is. Vagyis ezen támogatott hitel esetében nem kell munkaviszony, vállalkozói jogviszony ahhoz, hogy a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárás teljesüljön, elegendő az is, ha valaki megfelelő intézményben tanulmányokat folytat.

Ha például egy 20 éves fiatal 18 éves korában befejezte a középiskolai tanulmányait és most főiskolára jár (és mindezt nappali rendszerű oktatás keretében teszi), akkor ő megfelel az Otthon Start program ide vonatkozó feltételeinek úgy is, hogy nincsen jelenleg semmilyen munkaviszonya.

A kölcsön törlesztésére az igénylőknek megfelelő jövedelemmel kell rendelkeznie, ennek meglétét azonban leigazolhatja a hitelügyletben szereplő más személy, társigénylő is – írják.

De mit lépnek a bankok, ha egy diák igényel hitelt, a szülője bevonásával? A portál szerint a „gyermek és szülő” páros gyakorlatilag mindenhol (mindegyik banknál) működőképes, ugyanakkor házaspárok esetében már nem minden bank megengedő.

