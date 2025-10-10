mediamarktmegvettejd.com
Megvette a MediaMarkt láncot a JD.com

2025. 10. 10. 12:38
Helyesebben a kínai cég többségi tulajdont szerzett az elektronikai boltláncban.

Már júliusban felröppent a híre, hogy a kínai JD.com, a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szakértője megvásárolhatja a MediaMarkt elektronikai üzletláncot. Most a vg.hu tudatta, hogy beteljesedett a tranzakció, amit inkább stratégiai együttműködésként emleget a két cég. Az ázsiai cégcsoport a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplője, és logisztikai, illetve IT-kapacitásokat hoz Európába, amelyekből a MediaMarkt és a vásárlók is profitálhatnak – ígérik. A MediaMarkt egyik nagy családi tulajdonosa, a Kellerhals család továbbra is megtartja részesedését a vállalatban.

A lánc magyarországi ügyvezetője a lapnak többek között elmondta:

  • a MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik,
  • megmarad a MediaMarkt saját vevői adatbázisa, azt nem osztják meg a kínai céggel,
  • nem lesz márkacsere,
  • nem lesz névváltoztatás,
  • egyetlen áruházuk sem zár be.

