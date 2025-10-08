Az NGM-nek a nem túl fényes inflációs adatokról is a Tisza jutott eszébe, háromszor is

Mint írtuk, a kormány bősz infláció ellen folytatott harca ellenére makacsul kitart az infláció, jottányit sem csökkent összességében éves szinten (maradt 4,3%) és annak ellenére, hogy az élelmiszerinfláció kicsit csökkent, vannak durva, 20 százalékot közelítő drágulások is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a friss adatok kapcsán kiadott MTI-közleményében többek között ezt írta:

a kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben és Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.

Hogy honnan vették, hogy a Tisza a profithajhász multik oldalán áll, azt nem részletezték. Azt viszont ecsetelték, mi mindent tett meg a kormány, hogy jobb legyen nekünk, mármint inflációs szempontból (árréscsökkentés, önkéntes árkorlátozás egyes szegmensekben, nyugdíjasok 30 ezer forintos utalványa). Majd a minisztérium az inflációletörést nemigen tükröző adatokból pozitívumként azt emelte ki, hogy

2025 szeptemberében a fogyasztói árak havi alapon nem változtak,

júliushoz és augusztushoz hasonlóan sem változtak éves szinten,

az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,2 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal mérséklődött, illetve hogy

2024 szeptemberéhez képest 4,7 százalékot, a hidegélelmiszerek esetében pedig mindössze 3 százalékot tett ki az élelmiszerinfláció.

Ezután még részletezték, fényezték az elején is említett kormányzati intézkedéseket, és másikakat is (2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák), hozzátéve, hogy a kormány itt nem áll meg. Majd ismét következett egy kis tiszázás, hogy utána rákanyarodjanak, hogy 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is. (Megjegyzés: a családi adókedvezmény emelése már idén júliusban elkezdődött, első lépésben 50 százalékkal.)

És megismételték, a kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért az indokolatlan áremelések letörése érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. És így tovább.

Kedden jöttek ki az elég gyengécske ipari termelési adatok (az ipari termelés volumene augusztusban munkanaphatással számolva 7,3 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, főként a járműgyártás gyenge teljesítménye miatt), amely kapcsán az NGM ugyancsak tiszázott egy egészségeset.