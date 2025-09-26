Megkezdték a kártérítések kifizetését az Unitravel-ügy károsultjainak

Megkezdte a kártérítések kifizetését a Colonnade Biztosító az Unitravel-ügy károsultjainak – írta a biztosító közleményében. Mint júliusban írtuk, bedőlt az Unitravel, fizetésképtelenné vált, és nem tudta tovább folytatni a tevékenységét. Azzal is foglalkoztunk, hogy mi vezethetett az utazási iroda csődjéhez.

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe volt a fizetésképtelenné vált Unitravel Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó biztosító. Közleményük szerint a mai napon, 2025. szeptember 26-án megkezdték a kártérítések kifizetését az érintett utasok részére. A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el, amely a Unitravel Kft. hivatalos fizetésképtelenségét állapította meg.

A biztosító azt írta, a kifizetések azokra az igényekre vonatkoznak, amelyek 2025. augusztus 31-ig beérkeztek a biztosítóhoz, és a szükséges dokumentációt hiánytalanul tartalmazzák. Az érintett ügyfeleket a biztosító e-mailben értesíti a kártérítések teljesítéséről, és a kifizetéseket a hatályos jogszabályoknak és a vagyoni biztosíték feltételeinek megfelelően teljesíti.

Arra is kitértek, hogy az ügyfelek számára alternatív megoldásként lehetőség nyílt arra is, hogy a korábban befizetett összeg erejéig új utazást válasszanak az IBUSZ Utazási Iroda kínálatából. Számos utas élt ezzel az opcióval, közülük sokan már haza is tértek az így megvalósult nyaralásukról – írták.