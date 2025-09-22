Otthon Start: nagyobb lehet a füstje, mint a lángja, egy friss felmérés szerint

A 3 százalékos Otthon Start hitelprogram (OSP) szeptember elején indult el, a bankok és az ingatlanközvetítők a piac felrobbanásáról számoltak be. Az elmúlt két hónap kormányzati kommunikációs szőnyegbombázása ellenére a magyarok jelentős része mélységében nem igazán ismeri a kormányzati csodafegyvert, amitől egyébként a Fidesz a népszerűségének a növekedését várta.

A Publicus intézet Népszavának készített felmérése szerint ugyanis a válaszadóknak alig 14 százaléka ismeri jól a hitelprogram feltételeit és részleteit, további 35 százalék van nagyjából tisztában vele, ez a társadalom 49 százalékát teszi ki. Ehhez jöhet az, hogy 15 százalék egyáltalán nem hallott a programról, míg további 36 százalékuk éppen csak.

Ellenzéki szavazók jobban ismerik

Első pillantásra meglepő, de az ellenzéki szavazók jóval informáltabbak: itt az ismereteket firtató kérdésre a pozitív választ adók aránya 61 százalék volt, szemben a Fidesz-szavazók 53 százalékával. Ugyanakkor más mérésekből tudhatjuk, és ez akár magyarázat is lehet a számokra, hogy a Fidesz ma már inkább a vidéki és/vagy idős és/vagy alacsony iskolázottságú választók körében tartja előnyét, és ők kevésbé kedvezményezettjei az OSP-nek. Ezzel szemben a fiatal és/vagy jól kereső városlakókat jobban érdekelheti az OSP, ezekben a rétegekben viszont felülreprezentáltak a Tisza-választók, ezért rendelkezhetnek az ellenzéki szavazók pontosabb ismeretekkel.

Vagyis ha az OSP-t egy választási, politikai terméknek tekintjük, akkor a célzás jól sikerült, hisz az a politikai ellenfél táborát találta meg – és csábíthatja – nagyobb arányban.

E számok mellett szembeszökő, hogy a válaszadók alig 6 százaléka akar a program keretében lakást vásárolni.

(Ez még kisebb arány, mint amekkorát a GKI Gazdaságkutató mért nemrégiben.)

A fideszes választók körében némileg magasabb a vásárlási hajlandóság, ott 8 százalék azok körében, akik hallottak az OSP-ről; az ellenzékieknél 4, a bizonytalanoknál pedig 6 százalékot mértek. A korcsoportos bontásban egyértelműen a fiatalokat fogta meg a program: a 18–29 évesek között a lakásvásárlási hajlandóság eléri a 10 százalékot, a 30–44 éves korosztályban ez visszaesik 3 százalékra. A 45 felettiek 9 százaléka is tervez vásárolni, ám a túlnyomó többségük már nem magának, hanem a gyermekének.

Az Orbán-kormány célja az OSP bevezetésével eredetileg a fiatalok lakáshoz juttatása volt, ami a várakozások szerint részben teljesülhet: a válaszadók 30 százaléka szerint nagy segítséget jelent az OSP, további 36 százalék szerint „valamekkora” segítséget jelent, de a lakásárak növekedése miatt ez nem jelentős, és 26 százalék szerint szinte semmit. Az ellenzéki/kormánypárti törésvonal teljesen szétválasztja a válaszokat:

a fideszesek 68 százaléka szerint az OSP nagy segítség a fiataloknak, az ellenzékiek 3 százaléka vélekedik így, a bizonytalanoknál 25 százalék volt az egyértelműen támogatók aránya.