M1-felújítás: ezeket a szakaszokat érdemes elkerülni, a MÁV is készül

A MÁV csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani – közölte Facebook-oldalán az állami vasúttársaság.

Hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity. Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is, amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását, és ha az indokolttá válik, intézkednek: útnak indítják a tartalékbuszokat, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén is – írták.

Rengeteg átalakítást kezdeményeznek

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közölte: a hiteles és gyors tájékoztatás érdekében egy külön weboldalt indítottak az M1 bővítéséről. Az oldal itt érhető el: https://development.mkif.hu/m1. Ezen több nyelven, folyamatosan elérhetőek dedikáltan az M1-en történő közlekedéshez a fontos és szükséges információk: az esetleges csomóponti zárások, pihenőhelyi korlátozások, illetve az aktuális forgalmi rend is látható térképen jelölve, de például a vészhelyzeti leállóöblök is fent vannak az oldalon.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés. Ennek során egyebek közt 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és négy új külön szintű csomópontot is kialakítanak,