autópálya-matricadíjemeléskedvezmények
Gazdaság

Jövőre 4,3 százalékkal drágulhat a sztrádahasználat

Kummer János
24.hu
2025. 09. 09. 14:37
Kummer János
Nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon és ezeket többen vehetik igénybe, mint ami a múlt heti hivatalos bejelentésben elhangzott. Nem négy, hanem öt vármegyében lesz olcsóbb autópályán közlekedni 2026-ban és feltehetőleg nemcsak a helyi lakosok vehetik meg a kedvezményes matricát, hanem mindenki. Ma megjelent az augusztusi inflációs adat, amely alapján jövőre 4,3 százalékkal drágulhat a sztrádahasználat. Az autopalyamatrica.hu kiszámolta a várható árakat és összegyűjtötte a 2026-ra előre jelezhető változásokat.

Eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya matrica. Az ok: az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások.

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.

Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est. Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.

Néhány kérdés még nem tisztázott; ezekre csak akkor kapunk választ, ha majd megjelennek a kapcsolódó jogszabályok. A miniszter szavai alapján nem jár a kedvezmény például a budapestieknek és a céges autókkal közlekedőknek sem, de egyelőre nem tudni, hogy miként tesznek különbséget egy helyben élő, egy átutazó magyar és egy átutazó külföldi személyautós között. Ugyanígy kérdéses még, hogy miért élhetne a kedvezménnyel egy Tatabányán élő, de Budapesten dolgozó (vagy oda rendszeresen járó) autós, miközben egy Budapesten élő, de Tatabányán dolgozó nem. Valószínűbbnek tűnik, hogy az M30-ashoz hasonlóan az M1-es esetében sem kell majd lakcímkártya a matrica vásárlásához. Mindez feltehetőleg az elkövetkező hetekben derül ki.

Közben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3 százalék), amely meghatározza az autópálya-használati díjak emelkedését. Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban várhatóan

  • a személyautók a napi matricáért 5550 forintot fizethetnek (az uniós előírások alapján ennek mértéke az éves matrica árának legfeljebb 9 százaléka lehet).
  • A 10 napos országos matrica 6910 forintba,
  • a havi országos 11 170 forintba kerülhet,
  • a legnépszerűbbnek számító éves vármegyei matricák ára (a fentebb említett öt kivételtől eltekintve) 7190 forintra emelkedhet, míg
  • az éves országos matricáé 61 760 forintra nőhet.

További részletek és minden díjkategória várható árai a portál oldalon találhatók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Börtönkosztot esznek a gyerekek Balmazújvárosban a politikai csatározások miatt
Novemberi nyugdíjkorrekció: meghatározó adat látott napvilágot
Egy 49 éves nő vetette magát a vonat elé Albertirsánál
„Hadd vakarják a fejüket kicsit a rendőrök” – Hadházy feljelentést tett Hatvanpuszta miatt
Bába Iván: Orbán beszorult a nyugatellenes bajkeverő pozíciójába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik