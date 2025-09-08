Döntött a kormány: jön a kedvezményes autópálya-matrica az M1-es felújítása miatt

Kedvezményes autópálya-matricát kapnak 2026-ban azok, akik az M1-es felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. A támogatás a Pest-, Fejér-, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek jár – jelentette be Facebook-oldalán Vitályos Eszter, kormányszóvivő.

Az M1-es felújítása mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni. A kormány ezért kompenzációként 2026-ra kedvezményt biztosít az érintett vármegyékben élőknek, hogy enyhítse a felújításból adódó terheket.

Így az éves autópálya-matrica díja számukra csak 15 ezer forint lesz.

További részleteket a kedvezményről Vitályos Eszter nem árult el.

A HVG szerkesztőségi blogja a Buksza becslése szerint a normál éves sztrádamatricák díja jövőre jó eséllyel átlépi a 60 ezer forintos szintet.