M1autópálya-matricafelújításkedvezmény
Gazdaság

Döntött a kormány: jön a kedvezményes autópálya-matrica az M1-es felújítása miatt

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
24.hu
2025. 09. 08. 14:10
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu

Kedvezményes autópálya-matricát kapnak 2026-ban azok, akik az M1-es felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. A támogatás a Pest-, Fejér-, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek jár – jelentette be Facebook-oldalán Vitályos Eszter, kormányszóvivő.

Az M1-es felújítása mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni. A kormány ezért kompenzációként 2026-ra kedvezményt biztosít az érintett vármegyékben élőknek, hogy enyhítse a felújításból adódó terheket.

Így az éves autópálya-matrica díja számukra csak 15 ezer forint lesz.

További részleteket a kedvezményről Vitályos Eszter nem árult el.

A HVG szerkesztőségi blogja a Buksza becslése szerint a normál éves sztrádamatricák díja jövőre jó eséllyel átlépi a 60 ezer forintos szintet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter nem érti, hogy Hadházy Ákos miért akar elindulni a választáson
25 éve már járt hazánkban Natalia Oreiro, Csiszár Jenő interjúztatta: „Beugranék vele az ágyba. Van egy-két pont, amit nem ismerek”
Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint egyik fiát „közpénznek” csúfolják az iskolában
Mégsem házasodik össze József gazda és 21 éves barátnője: közbeléptek a szülők
Vizsgálja a rendőrség, hogyan készülhetett a kötcsei légtérzár idején megafonos drónfotó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik