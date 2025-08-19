bankbetétkülföldi bankszámla
A magyarok bankbetétjének jelentős része már külföldi bankszámlán van

Kummer János
24.hu
2025. 08. 19. 08:27
Kummer János
Nem csak külföldi bankszámlákon tartunk egyre több pénzt, más külföldi befektetéseink is híztak.

Az MNB friss, előzetes adatai alapján írta az Mfor.hu, hogy miközben hízik összességében a magyarok vagyona, egyre több pénz kerül külföldi bankokba, befektetési alapokba. Íme a számok:

  • fél év alatt összesen 3855 milliárd forintot tettek félre a magyar háztartások, amiből 955 ezer forintos átlag jön ki.

Ez persze nem azt jelenti, hogy minden család tényleg ennyit tett félre – a vagyonosok ennél jóval többet, akiknek alacsony a jövedelmük, azok kevesebbet, vagy akár semmit, sőt, adósságot halmozhattak fel.

  • Az első félévre összesen 115 805 milliárd forintra hízott a háztartások pénzügyi vagyona.

Ez 28 millió forintos átlagot jelent – az eloszlással kapcsolatban ugyanazt lehet valószínűsíteni, mint az előző pontnál.

  • Bankbetétben összesen 16,7 ezer milliárd forintot tartanak a háztartások (átlag 4 millió forint).

Az összeget és az átlagot itt is a vagyonosok pénze húzhatta fel.

  • Jelenleg 2167 milliárd forint fölött van már a magyar háztartások külföldi bankokban tartott megtakarítása.

Vagyis a magyarok összes bankbetétjének hetede-nyolcada már külföldi bankszámlán található. A legtöbbet, csaknem 430 milliárd forintnyit 2022-ben helyeztek el a magyar háztartások külföldi bankokban.

Arra is kitérnek, hogy külföldi kötvényekben is egyre több magyar tartja a megtakarítását.

  • Már 1073 milliárd forint van külföldi hitelpapírokban, 35 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.

Most is részvény jellegű befektetésben van a legtöbb háztartási vagyon, ezen belül is úgynevezett „egyéb tulajdonosi részesedésben”, vagyis valamilyen magáncégben, ami nem részvénytársaság. A legnépszerűbb értékpapír azonban nem a részvény, hanem a befektetési alap, amelyben

  • már több mint 14,8 ezer milliárd forintot tartanak a magyar háztartások, ebből már több mint 2550 milliárd a külföldi befektetési jegy.

