A mediánbér fele is elmehet az iskolakezdésre

A Bank360 iskolakezdésre összeállított listája szerint megközelítőleg 83 ezer forintba kerül jelenleg az alapvető tanszerek beszerzése, de ha ehhez még egy olcsóbb laptopot is hozzászámolunk, akkor a végösszeg már 200 ezer forint is lehet. Ez az összeg a legutóbb közzétett 391 ezer forintos nettó mediánbérnek meghaladja a felét, de még egy kétkeresős háztartás számára is jelentős terhet jelent. Ideális esetben félre tudnak tenni erre az időszakra és a megtakarításokból tudják fedezni a kiadásokat, de erre nem mindenkinek van lehetősége. Éppen ezért nem ritka, hogy a családok valamilyen hitel segítségével próbálják meg fedezni a nyár végén felmerülő extra költségeket – írja közleményében a Bank360.

Személyi hitel – nagyobb összeg, szabad felhasználás

A személyi kölcsön legnagyobb előnye, hogy szabadon felhasználható, így nemcsak tanszerekre, hanem például a tanévkezdéshez kapcsolódó ruhavásárlásra vagy elektronikai eszközökre (tablet, laptop) is fordítható. A bankok többsége azonban 300–500 ezer forint körül húzza meg a személyi hitelek minimálisan igényelhető összegét, így, ha csak kisebb összeget, például 200 ezer forintot vennénk fel, arra egyre kevesebb lehetőség van. Hacsak nem igényeljük meg a nagyobb összeget és törlesztjük vissza kis idő múlva a felvett összeg azon részét, amelyet nem használtunk fel.

Kisebb hitelösszeg esetén inkább néhány hetes/hónapos és nem többéves futamidőre számíthatunk, de ez nem feltétlenül gond: a beiskolázással kapcsolatos kiadások jelentős része minden évben jelentkezik, így nem is szerencsés, ha a következő évben még az idei kiadásokat is nyögjük

– magyarázza Meszlényi Tamás, a Bank360 szakértője.

200 ezer forintot 19 hetes futamidővel heti 10.779 forintos törlesztőrészlettel lehet jelenleg felvenni, ami azt jelenti, hogy a futamidő végére 204.801 forintot fizetünk vissza a hitelintézetnek (THM 13,20%). Ha ennél nagyobb összeget, 400 ezer forintot vennénk fel 12 hónapos futamidőre, akkor a havi törlesztőrészlet 35.379 forintra jön ki, a teljes visszafizetendő összeg pedig 424.548 forint lesz.

A személyi kölcsön előnye, hogy szabadon felhasználható, vagyis nem kötődik konkrét termékhez vagy üzlethez, mint ahogyan az áruhitel. A hitelnek fix kamatozása, ezáltal kiszámítható törlesztése van. Az igényelt kölcsönösszeget közvetlenül a számlánkra kapjuk, amit aztán úgy költünk el, osztunk be, ahogyan szeretnénk.

Az áruhitel felhasználása kötött, de olcsóbb lehet

Az áruhitelek konkrét termékhez kapcsolódnak, és legtöbbször az adott áruházban, a vásárlás helyszínén igényelhetők. A kisebb értékű iskolai felszerelések zöméhez nem valószínű, hogy áruhitel-ajánlatot találnánk, de, ha például laptopot vagy tabletet is szeretnénk venni a gyereknek, akkor szinte biztosan belefutunk kedvező ajánlatokba. Ennél a hiteltípusnál a tanévkezdés előtt nem számít ritkaságnak a 0% THM-es akció sem, ami lényegében kamatmentes részletfizetést jelenthet az igénylőnek.

Ezeknél a termékeknél jellemzően rövidebb a futamidő, mindössze néhány hónap. Ha sikerül kifognunk egy 0%-os ajánlatot 10 hónapos futamidő mellett, akkor egy 200 ezer forintos laptopot havi 20 ezer forintos törlesztőrészlettel tudunk megvásárolni. Ez kedvezőbb annál, mint a fentebb már említett személyi kölcsön feltételei, azonban nem biztos, hogy arra a termékre is igénybe tudjuk venni, amelyet szeretnénk megvásárolni. Érdemes emellett megemlíteni, hogy az áruhiteleknél elmaradás esetén magas késedelmi kamat és díjak léphetnek életbe.

Melyik éri meg jobban?

Többféle kiadás esetén – például a tanszereken kívül ruházat, sportfelszerelés, technikai eszközök – a személyi kölcsön ad nagyobb rugalmasságot, hiszen minden kiadást egyetlen hitelből fedezhetünk. Mint láttuk, a minimálisan igényelhető összeg a legtöbb bank esetében meghaladhatja azt az összeget, amelyre szükségünk van, de találhatunk olyan hitelintézetet, amely nyújt kisebb összegű kölcsönöket is. Viszont, ha nem gond, hogy a hitel egy konkrét termékhez kapcsolódik, mert csak laptopot szeretnénk belőle vásárolni, akkor az áruhitel is jó megoldás lehet. Ez különösen igaz akkor, ha sikerül 0%-os ajánlatot találni, hiszen így kamatmentesen, részletekben fizethetjük ki a vételárat.

Az árakat minden esetben érdemes összehasonlítani, hiszen a különböző üzletek között is lehet akkora különbség, amelyet már megérez a pénztárcánk.

A legfontosabb, hogy mindig számoljunk előre: tudjuk-e vállalni a törlesztőrészletet a futamidő végéig, és biztosan szükség van-e a hitelből megvásárolt termékekre. Egy előre átgondolt döntéssel elkerülhetjük, hogy az iskolakezdéssel járó plusz kiadások hosszú távon megterheljék a családi kasszát – javasolják a Bank360 szakértői.