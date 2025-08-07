Vecsésről vonattal járok be Budapestre dolgozni, és azt vettem észre, hogy a nyári hónapokban rövidebbek a vonatok, kevesebb kocsiból állnak a szerelvények. Bár a diákok vakációja és a nyári szabadságolások miatt valóban csökkent az utasszám, a megrövidült szerelvények a reggeli ingázás idején zsúfolttá váltak – Vecsésen sokaknak már csak állóhely jut, a következő állomásokon felszállóknak pedig már az is csak szűkösen. Bár egyes napokon akadnak eltérések, másfél hónapja rendszeresen zsúfoltság tapasztalható a járatokon.

Korábban évekig utaztunk úgy ezen a szakaszon, mint heringek a konzervdobozban – ám ez egy ideje megszűnt, ezért is feltűnő a mostani zsúfoltság. Úgy tudjuk, hogy máshol is rövidültek a vonatok. Érdeklődtünk a MÁV-nál, és szakértőket is kérdeztünk a vonatrövidítésről, a kialakult zsúfoltságról, illetve arról, hogy mitől javulhatna a helyzet. Úgy tűnik, a probléma jóval mélyebb annál, minthogy némi kényelmetlenség érheti az elővárosi vonatokon ingázókat.

A nyári időszakban az elővárosi, illetve az idegenforgalmi szempontból kiemelt vonalak forgalma fordítottan arányos – az agglomerációs vonatokon az utasforgalom jelentősen mérséklődik, a turisztikai célú, jellemzően hosszabb távú utazások aránya pedig nő – írta lapunknak a MÁV általánosságban, hozzátéve: a korábbi évekhez hasonlóan mind a motorvonatok, mind a személykocsik egy részét a távolsági és a balatoni forgalomba csoportosítják át.