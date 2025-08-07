kevés vonatmávrövidebb vonatokvecsés
Hiába sakkozik a MÁV a szerelvényekkel – több mozdony és kocsi kellene

2025. 08. 07. 15:16
A MÁV a forgalomhoz igazítva nyaranta átcsoportosítja a vonatokat: ahol kevesebb az utas, onnan átviszik a szerelvényeket oda, ahol megnő az utazási igény. A vasúttársaság ehhez figyelembe veszi az utasszámlálások adatait is, és próbál ügyelni arra, hogy ahonnan elvettek kocsikat, ott se alakuljon ki zsúfoltság. A tapasztalatok szerint azonban ez nem sikerül maradéktalanul – a lapunk által megkérdezett szakértők szerint ugyanis a vasúti személyszállítás kapacitásproblémákkal küzd, amin csak a folyamatos járműbeszerzés, a járműpark megújítása segíthetne.

Vecsésről vonattal járok be Budapestre dolgozni, és azt vettem észre, hogy a nyári hónapokban rövidebbek a vonatok, kevesebb kocsiból állnak a szerelvények. Bár a diákok vakációja és a nyári szabadságolások miatt valóban csökkent az utasszám, a megrövidült szerelvények a reggeli ingázás idején zsúfolttá váltak – Vecsésen sokaknak már csak állóhely jut, a következő állomásokon felszállóknak pedig már az is csak szűkösen. Bár egyes napokon akadnak eltérések, másfél hónapja rendszeresen zsúfoltság tapasztalható a járatokon.

Korábban évekig utaztunk úgy ezen a szakaszon, mint heringek a konzervdobozban – ám ez egy ideje megszűnt, ezért is feltűnő a mostani zsúfoltság. Úgy tudjuk, hogy máshol is rövidültek a vonatok. Érdeklődtünk a MÁV-nál, és szakértőket is kérdeztünk a vonatrövidítésről, a kialakult zsúfoltságról, illetve arról, hogy mitől javulhatna a helyzet. Úgy tűnik, a probléma jóval mélyebb annál, minthogy némi kényelmetlenség érheti az elővárosi vonatokon ingázókat.

A nyári időszakban az elővárosi, illetve az idegenforgalmi szempontból kiemelt vonalak forgalma fordítottan arányos – az agglomerációs vonatokon az utasforgalom jelentősen mérséklődik, a turisztikai célú, jellemzően hosszabb távú utazások aránya pedig nő – írta lapunknak a MÁV általánosságban, hozzátéve: a korábbi évekhez hasonlóan mind a motorvonatok, mind a személykocsik egy részét a távolsági és a balatoni forgalomba csoportosítják át.

