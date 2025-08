Otthon Start: elindult a banki előregisztráció

Augusztus 5-től (kedd) tudnak előregisztrálni az ügyfelek az Otthon Start Lakáshitelre az Ersténél – írta a bank közleményében. Tapasztalataik szerint már most jelentős az érdeklődés a kamattámogatott kölcsön iránt, szeptembertől pedig komoly igénylési hullámra számítanana. Ezért indítottak egy új oldalt, amelyen az ügyfelek minden fontosabb információt (például igénylési feltételek) megtalálnak, lehetőségük van kalkulálni, valamint visszahívást kérhetnek – akár attól a konkrét bankfióktól, ahol ősszel a hitelügyintézést szeretnék végezni. Ahogy a program szeptember 1-jén hivatalosan is elindul, az Erste munkatársai visszahívják az ügyfeleket, így az előregisztrálók akár az elsők között tudják igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt – ígérik.

Más bankok is mozgolódnak már – derült ki az Azénpénzem.hu reggeli cikkéből. Mint írták, több bank is bejelentette már, hogy szeptember 1-jétől fel lehet náluk venni a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Így tett az például az MBH és az OTP is. A K&H többek között azzal csalogatja az igénylőket, hogy a hitelbírálat gyorsabb, mint gondolnák. A CIB pedig szintén külön regisztrációs oldalt indított hogy az elsők között kaphassa meg ügyfelük a kölcsönt.

