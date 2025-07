Szijjártó Péter a Magyar Suzuki gyárába látogatott, Esztergomba

A Suzuki közleménye szerint gyármodernizáció, hatékonyságnövelés, a jelenlegi kapacitás maximális kihasználása, a jövőbeli igények rugalmas kiszolgálása, valamint a karbonsemleges működés elérése áll azon gyárfejlesztések középpontjában, amelyek várhatóan ez év végéig valósulnak meg az esztergomi gyár összes üzemegységében. A beruházás fókuszában a digitalizáció és automatizálás áll. A több részletben megvalósuló, csaknem 2,5 éven át tartó géppark bővítése összesen 9,3 milliárd forint értékű, amihez az állam 1,9 milliárd forint támogatást nyújt.

A cég kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektet a költséghatékonyságra, ezért a most zajló beruházás keretén belül a festőüzemben új robotokat telepítettek és automatizálták az alvázvédő sort. A hegesztő-, illetve a szerelőüzemet további pályához kötött, önjáró alkatrészszállító járművekkel – AGV (Automated Guided Vehicle) –, valamint olyan, szintén önjáró járművekkel – AMR (Autonomous Mobile Robot) – bővítették, amelyek szenzorok segítségével képesek az útjukba került akadályok kikerülésére. A lökhárítóüzemben új festőrobotokat és egy új szennyezőanyagkibocsátás-csökkentő (RTO) rendszert állítanak be (telepítése jelentős lépés a fenntarthatóság, valamint a zéró kibocsátás felé vezető úton). A hegesztőüzemben új anyahegesztő cellát telepítettek, a présüzemben pedig korszerűsítették a présgépet.

A cég azt is írta, hogy a nagyszabású fejlesztések fontos részét képezte az a kiegészítő energetikai beruházás, amely tavaly februárban fejeződött be. Az esztergomi gyár területén kiépített napelemes kiserőmű nagy mértékben hozzájárul a karbonsemleges termelés eléréséhez. A villamosenergia-függőség csökkentése és az energiahatékonyság érdekében megvalósított beruházás a vállalat villamosenergia-igényének több mint 8 százalékát fedezi. A cég éves szinten több mint 1.700 tonnával csökkenti a közvetett CO2 kibocsátását, és 270 millió forintot spórol meg – sorolták. A közleményükből az is kiderült, hogy a napelempark mellett 2022 óta saját hőszivattyúk is segítik a termelés egyes részeinek hűtését és fűtését. A technológiai hőveszteség, a hulladékhő felhasználásával a termelési területeknél szükséges hűtéséhez és fűtéséhez járulnak hozzá, emellett a teljes gyár szociális meleg vizét is ezzel állítják elő – írták.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a látogatás során találkozott a Magyar Suzuki vezetőségével, és egyeztetett a cég autóiparban betöltött szerepéről. Emellett tájékozódott arról, hogy az okosgyár felé tett újabb fontos lépések és így a modernizáció milyen módon befolyásolják az esztergomi gyártóvállalat termelését. Krisztián Róbert, a cég vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az üzem fejlesztése nemcsak a hatékonyságot és a kapacitást javítja, hanem jelentősen támogatja a cég K+F tevékenységét. A vállalat kimagasló tudást és tapasztalatot halmozott fel az elmúlt csaknem 35 év alatt, a magyar mérnökök pedig évente 20–25 olyan technológiai projektet valósítanak meg, amelyekről a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal minősítési tanúsítványt állít ki. Mindezek nemcsak a Magyar Suzuki versenyképességét, hanem a Suzuki Csoporton belül betöltött szerepét is erősítik szerinte.