G7: Visszatért a nulla forintos folyószámlák kora

Egyre intenzívebben küzdenek az új lakossági számlavezető ügyfelekért a bankok: a „nulla forintos” számlák is visszatértek a piacra – írja a G7 szombati cikkében Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője.

Cikkében felidézi: az elmúlt két-három év egyértelműen az ajándékpénzek osztásáról szólt a pénzintézetek lakossági ügyfelekért folytatott küzdelmében: ha az új ügyfél a frissen nyitott számla mellé egy sor más feltételnek is megfelel – például bankkártyát, mobilbankot igényel, és hűségidőt is vállal – akár 30–50 ezer forint egyszeri jóváírást is kaphat. Sőt, ha ezt a kedvezményt más akciókkal – például ügyfélajánló programokkal – is össze tudja vonni, akkor újabb tízezrekkel is gazdagodhat.

Az egyszeri jóváírások mellett ugyanakkor az utóbbi hónapokban szépen visszalopakodtak a piacra a díjmentes havi számlavezetést ígérő, közismert nevükön nulla forintos számlacsomagok is, amelyek sok évvel ezelőtt számítottak fontos elemnek az ügyfeleket toborzó bankok kampányaiban.

A szakértő szerint a nulla forintos számlák ismételt előretörését több tényező is indokolttá tette.

Az egyik, hogy a már kissé egyhangúvá váló jóváírási akciók mellett más attrakciót is időszerű lehet bevetni az ügyfelek megnyerése érdekében az egyre kiélezettebbé váló verseny miatt.

Az ügyfelek egyre árérzékenyebbek, ráadásul igen nagy részüknek pont a havi számlavezetési díj jelenti a legnagyobb (és legismertebb) tételt a banki költségek között, így a díjmentes számlavezetés náluk jó hívószó lehet.

Nem elhanyagolható tényező lehet emellett, hogy a kormányzat infláció elleni hadjárata során a bankszámlák költségei is az érdeklődés homlokterébe kerültek.

A cikk szerzője szerint természetesen a díjmentes számlavezetés lehetőségét kínáló csomagoknál is érvényesül a „nincs ingyen ebéd” elve. Csakhogy a bankok által meghatározott feltételek egyáltalán nem teljesíthetetlenek. Például ilyenek:

legalább a minimálbér összegének megfelelő jövedelem érkezzen havonta a számlára,

az ügyfél bankkártyát is igényeljen,

kössön netbanki/mobilbanki szerződést,

és vállaljon valamennyi hűségidőt is.

A szakértő ezek után ismerteti, hogy az egyes bankok konkrétan milyen feltételekkel biztosítanak az ügyfeleknek ingyenes számlavezetést.