Kerti kutak: bekeményített a hatóság, nincs kibúvó az engedélyeztetésnél

2024-től szigorúbb szabályok vonatkoznak a kerti és mezőgazdasági kutakra: engedély nélkül már nem lehet kutat fúrni, a szabályszegők súlyos bírságra számíthatnak. Az új szabályozás célja a felszín alatti vízkészletek védelme és a vízbázisok megőrzése. Ennek értelmében minden új kút létesítése előtt kötelező a hatósági bejelentés vagy vízjogi engedély beszerzése még a munkálatok megkezdése előtt – figyelmeztet az agroinform.hu.

A hatóság három döntést hozhat:

jóváhagyja a kutat,

elutasítja a kérelmet,

vagy előírja, hogy vízjogi engedély szükséges a fúráshoz.

Ez a szabály minden 50 méternél sekélyebb mezőgazdasági kútra is érvényes, még akkor is, ha az kizárólag öntözési célokat szolgál, és nem érinti az ivóvíz- vagy rétegvízbázist.

Már nincs lehetőség utólagos bejelentésre

Korábban, 2024 végéig még lehetőség volt arra, hogy az engedély nélküli kutakat utólag bejelentsék – díjmentesen és bírság nélkül. Ez a lehetőség azonban megszűnt, így most már minden újonnan fúrt, be nem jelentett kút jogsértésnek számít. Erről a 2023-ban benyújtott törvényjavaslat határozott.

Aki szabálytalanul kezd kútépítésbe, több százezer forintos bírságot kockáztat. A vízgazdálkodási bírság mértéke elérheti az 1 millió forintot is, különösen, ha a kút engedély nélküli vízhasználatot is jelent. A bírság összege a kút értékének akár 80 százalékáig is terjedhet.

Egyszerűsíthetik a hatósági eljárásokat Mint nemrég megírtuk a kormány átalakítaná a vízügyi hatósági eljárások szabályait, és újraszabályozná a kerti kutak bejelentésének, engedélyezésének és ellenőrzésének folyamatát. Ha a javaslat elfogadásra kerülne, korszerűbb, egyszerűbb és digitálisan is jobban követhető rendszer válthatná fel a jelenlegi szabályozást a háztartás kutak esetében is Az Energiaügyi Minisztérium által közzétett rendelettervezet egyik legfontosabb változás az lenne, hogy a vízügyi hatóság ezentúl közmeghallgatásokat elektronikus formában is megtarthatna, például videókapcsolattal vagy hivatalos honlapon keresztül közzétett anyagokkal.

Százezer is lehet az illegális kutak száma

A bonyolult és költséges engedélyeztetési eljárások miatt sokan még mindig inkább feketén végeztetik el a kútfúrást. Egyes becslések szerint az Alföldön 50 és 100 ezer közé tehető az engedély nélküli kutak száma. A hatóságok a vízbázis védelme érdekében egyre szigorúbban lépnek fel a jogsértőkkel szemben.

Mire kell figyelni, ha kutat fúrna?