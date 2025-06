Sztrájkbizottságot alakítanak a fővárosi cégek

Demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek – számolt be hétfőn Karácsony Gergely, aki a BKV-dolgozókkal való találkozón kapta a hírt. A főpolgármester indokolt és érthető lépésnek tartja a sztrájk előkészületét, amelyről hétfőn délután részletesen is beszélnek majd.

Az ügy előzménye, hogy az állam váratlanul 10 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról.

Úgy van, ahogy arra a szakszervezetek is utalnak felhívásukban: aki Budapestet csődbe akarja lökni, azt Budapest magával rántja. A Budapest-ellenes politika az állam csődje. A szakszervezetek azt kezdeményezik, Orbán Viktorral tárgyaljak a kormány politikájának következményeiről, én bárhol, bármikor készen állok erre.

Karácsony hozzáette, hogy a budapesti cégek 27 ezer dolgozója pontosan érti, hogy Budapest nem finanszírozhatja tovább az államot. „Nem mehet úgy tovább, hogy a Budapesttől elvett pénzzel a költségvetés lyukait akarják betömni, miközben azok a lyukak egyre nagyobbak. Elszegényítik Budapestet, miközben szegényedik az ország, csak az oligarcháik gazdagodnak” – írta, majd hozzátette:

A következő napokban a fővárosi cégek dolgozóit is tájékoztatom a lépéseinkről, de a budapestieket is muszáj, erre a buszok, villamosok és metrók hangbemondását is felhasználjuk.