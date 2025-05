Komoly bajba kerülhet a forint a választási pénzszórás miatt

A Portfolio Hitelezés 2025 konferenciájának makrogazdasági kerekasztal-beszélgetéséről készített összefoglalót az Azénpénzem, melyben a növekedési problémákon kívül kitértek többek között arra is, hogy a szakértők szerint milyen veszélyei vannak a szokásos választások elé időzített kormányzati pénzszórásnak.

A kormány az év végén, a jövő év elején csomó pénzt fog elszórni a választásokra. A Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap portfoliókezelője, Zsiday Viktor szerint ennek pedig van kockázata. A körülöttünk lévő országokban sem jó a fiskális helyzet. Ha megnézzük, mi történt a romániai választás idején, azt látjuk, hogy mini árfolyamválság kezdett kialakulni, és most, hogy az EU-barát jelölt nyert, kicsit nyugvópontra jutott a helyzet, de nem biztos, hogy itt van a vége. A régióban is van ezzel kapcsolatos aggodalom. Ha megnézzük az USA-t, az is úgy kezdett viselkedni, mint egy fejlődő ország. Egyszerre esik a devizája, emelkednek a kötvényhozamok. Úgy tűnik, mintha a befektetők érzékenyebbé váltak volna a költségvetési fegyelem hiányára. Épp ezért úgy véli, ha a kormány az élénkítést olyan környezetben próbálja meg, ahol büntetik az ilyeneket, bele tudunk futni egy nagyon komoly balesetbe. Ennek jelentős kockázata van szerinte.

A legnagyobb kockázatnak azt nevezte Magyarországon, hogy megszokta a lakosság, hogy minden évben gyengül a forint, ezért elindult egy lassú tőkemenekítés. A legfontosabb feladata a jegybanknak az lenne a következő években (bár ezt soha nem fogja kimondani), hogy stabilizálja a forint árfolyamát. Ki kell ugyanis szerinte ölni a lakosságból azt a hitet, hogy állandóan rohad szét ez a pénz. Mert ez történt az elmúlt években, valahogy mindig ez lett a vége. Ebből viszont az következik, hogy innentől fogva nem nagyon lesz szabad keze az MNB-nek a kamatokban, mert azt a külső körülmények alakítják. Ha a piac magasabb kamatokat kíván, akkor azt kell megadni. Innentől kezdve nem tudja segíteni a kormány gazdaságpolitikáját élénkítéssel. Akkor lesz tehát sikeres szerinte a jegybank, ha stabil lesz a hazai deviza.

Surányi György volt jegybankelnök szerint olyat nem lehet csinálni, mint amit az MNB Matolcsy György vezetésével tett, hogy arról beszélt, milyen jó, hogy a forintot erodálják. Egy olyan országban, ahol az export és import aránya a GDP-hez képest ilyen magas, az árfolyamnak kulcsszerepe van az inflációban és az inflációs várakozásban. 2021 óta változott a jegybank magatartása, a jegybank új vezetése pedig – úgy látja – fontosnak tartja, hogy a forint stabil legyen.

Surányi hozzátette: a forint reálárfolyamára is figyelni kell. Ebbe belefér egy pici leértékelődés. A jegybank akkor lenne sikeres szerinte a következő 2–3 évben, ha stabil lenne a forint árfolyama, és ha nem lehetne arra rávenni, hogy puha pénzek beinjektálásával próbálja felsrófolni a növekedést.

Az MNB Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának igazgatója, Balatoni András – reagálva az elhangzottakra – azt mondta, valóban nincs az MNB-nek árfolyamcélja. Szerinte az árfolyam inflációs hatása valóban felerősödött a 2020-as években. Az árfolyam árakra gyakorolt hatása sokkal gyorsabb és direktebb, mint korábban volt. Az árfolyam versenyképesség-javító hatása pedig sokat gyengült.

