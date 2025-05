Módosítja a kormány a szocho-szabályokat

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár egy szerda délelőtti háttérbeszélgetés alkalmával a többi között azt mondta, hogy ősszel várhatók még nagyobb horderejű adómódosítások, így várhatóan a kivá-t (kisvállalati adó) érintő intézkedések is akkor lesznek esedékesek – írja a Portfolio.

Megemlítette a csed és a gyed kapcsán is, hogy a háromgyermekesekét október elsejétől, a kétgyermekesekét – 4 lépcsőben – 2026. január elsejétől, a 30 év alatti anyák adómentességét pedig szintén 2026-tól vezeti be a kormány. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a családbarát adókalkulátort a múlt héten megjelentették már, de a szocho-szabályokhoz is hozzá kellett nyúlni az adómentesség miatt.

Mint mondta, az átlagbér négyszerese, havi 2,5 millió forint felett szocho (szociális hozzájárulási adó) kifizetési kötelezettség terheli a kifizetőt. Úgy fogalmazott, hogy itt létezik egy kiskapu, amit be kellett zárni, az értékhatár feletti rész után 13 százalékos szocho-t kell majd fizetni.

Gerlaki elmondta, hogy olyan 4 gyermekes anyák, akik nyugdíjasok, magas összegekre voltak bejelentve egyes cégekbe. Több száz érintett volt így, és ez inkább visszaélésszerű gyakorlat volt a tapasztalatok szerint, mert munkajövedelmen keresztül vették ki a cégből a tulajdonosok az osztalékot. Ezt a NAV egyedi helyzetenként kezelte eddig, de az új szja-mentesség alapján 1 millió anya is lehet adómentes, ezért ezt az új helyzetet már jogszabályilag kell kezelni.