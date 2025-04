Lex Magyar: Barba-trükkökre is számít Magyar Péter

Kedden elfogadta az Országgyűlés kormánypárti többsége az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló törvénymódosítást. A jövőben megszűnhet egy EP-képviselő megbízatása, ha nem megfelelő vagyonnyilatkozatát a Nemzeti Választási Bizottság jelzése után nem korrigálja.

A jogszabalyt olyannyira Magyar Péterre szabták, hogy a szerdai Magyar Nemzet Vége Magyar Péter trükközéseinek címmel ír a döntésről. A Tisza Párt elnöke már a törvényjavaslat benyújtásakor felsorolta Facebook-bejegyzésben, mi mindent kell majd vagyonnyilatkozatában szerepeltetnie. A törvény elfogadása után a Klubrádióban azt mondta: még nem olvasta a jogszabályt, nem is tervezi, majd letölti a megfelelő mellékletet, ha aktuális lesz.

Magyar Péter ugyanakkor nem zárta ki, hogy ő alapos lesz, kitölti a vagyonnyilatkozatát, de jön majd valaki, aki közben nyit a nevében egy offshore-számlát, vagy más Barba-trükkel állnak elő. Szerinte a törvény maximum arra lesz alkalmas, hogy egy Budapest és Brüsszel közötti háború egyik csatatere legyen.

Megismételte: sokfajta, kontraproduktív vasat tart tűzbe a kapkodó Fidesz, hogy akadályozza az ő, illetve a Tisza indulását a választáson. (A kormány szerint a választási szabályokon nem változtatnak.) Magyar Péter azt is mondta: nem akarnak erővel győzködni mindenkit, mert a valóság szembejön a boltokban, az utcákon, a tereken, és vannak, akiknél hit kérdése a politikai hovatartozás. Még ha valaki fel is ismeri, hogy nem jó az irány, nem az történik, amit ígértek, akkor is sok idő lehet a változás – ahogy nála is sok idő volt – tette hozzá.