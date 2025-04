Ezzel az Excel-táblával spóroltam össze a lakásom önerejét

Március elején vált tízéves valósággá az, amiről 2015-ben azt gondoltam, kizárólag néhány hétig leszek képes tartani: egy saját készítésű Excel-táblában egy évtizede napról napra vezetem a kiadásaimat. Már akkor is számos költésfigyelő alkalmazás létezett, manapság pedig még több, viszont ezek általában nem azzal a logikával készültek, amire nekem szükségem volt: nem akartam elemi szinten látni, hogy mire költök a pékségben, mennyi ment el gyógyszerre az adott hónapban, vagy mennyibe került az aznapi zöldség-gyümölcs a boltban.

A teljesen felesleges, pár ezer forintos, legtöbbször impulzusvásárlásokról akartam leszoktatni magam, így egy olyan rendszerben gondolkodtam, ami arra ösztönöz, hogy minél többet spóroljak meg egy adott napon, és ezzel együtt az adott hónapban is.

Ez annyira jól sikerült, hogy végül öt és fél év alatt (2015 márciusa és 2020 szeptembere között) összespóroltam egy (koronavírus-járvány miatt enyhén nyomott árú) hetedik kerületi, 30 négyzetméteres lakásra való önerőt.

Az Excel-tábla alapja

A logika a lehető legegyszerűbb: minden hónap elején összegyűjtöm, melyek azok a fix költségek, amelyekről már előre tudom, hogy muszáj kifizetnem (várható rezsi, lakáshitel-törlesztő, BKK-bérlet, fodrász, közös költség és így tovább), ezeket levonom a fizetésemből, a fennmaradó összeget pedig elosztom a hónap napjainak számával. Így megkapom azt az összeget, amit minden nap elkölthetek a már tervezetteken felül. Ha viszont nem költöm el – vagy csak egy részét –, akkor a megtakarított összeget növeli, ami számomra elképesztően motiváló, és pont ez a gondolkodás szoktatott le arról, hogy megvegyek teljesen felesleges dolgokat (tíz évvel ezelőtt jellemzően a sokadik akciós farmert kizárólag azért, mert leárazott, vagy egy huszonkettedik vázát, ami aztán a tárolóban porosodik).

Tíz év alatt elég sok lehetséges forgatókönyv megtörtént velem pénzügyileg, amiket az Excel-táblában folyamatosan rögzítettem, ezért úgy érzem, már lefedi nemcsak a legtipikusabb, de a kicsit összetettebb pénzügyi helyzeteket is. Most pedig úgy döntöttem, ezt az Excel-táblát megosztom másokkal is. Ez a cikk nemcsak tartalmazza magát a fájlt,

de azon is végigvezet, hogyan kell kezelni, így minimális Excel-tudással is lehet használni.

A mintahónapok mellett egy összegző fül is szerepel a fájlban, ahol nyomon követhetők a havi változások, növekedések, számomra ez külön inspiráló. Egy külön fülön láthatók az instrukciók: miként lehet nekiállni ennek az Excelnek a nulláról.

Így kezdünk bele az Excel-fájl kitöltésébe

Az Excelnek négy füle van, ebből kettő nagyon hasonló: a havi táblából van egy üres, másolható változat, illetve egy példákkal kitöltött, e mellé került be egy lépésről lépésre útmutató, illetve a korábban már említett havi összegzőtábla.